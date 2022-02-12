Из Украины вывозят остатки зерна: сколько уже продали

Украина увеличивает продажу зерна за границу. По состоянию на 2 февраля, зерновых и зернобобовых культур продано почти 40 млн тонн. Это на 10 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. По словам же экспертов, еще по состоянию на конец января из Украины было вывезено более 90% продовольственного зерна – того, из которого пекут хлеб.

О наращивании продаж сообщила пресс-служба Минагрополитики. В частности, уже экспортировано:

пшеницы – 17,341 млн тонн (на 4 184 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году);

ячменя – 5 515 млн тонн (+1 560 млн тонн);

ржи – 157,5 тыс. тонн (+155,8 тыс. тонн);

кукурузы – 16 617 млн тонн (+4 408 млн тонн).

Вывоз муки сократился

А вот общий экспорт муки, наоборот, сократился. По состоянию на 9 февраля, было вывезено 64,4 тыс. тонн ее. Это на 24,4 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату в 2021 году. В частности, экспортировано:

Видео дня

муки пшеничной – 63,3 тыс. тонн (на 24,9 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году);

муки из других видов зерна – 1,1 тыс. тонн (на 0,5 тыс. тонн больше).

Продано почти все зерно

Из-за неконтролируемого экспорта еще по состоянию на конец января из Украины было вывезено более 90% продовольственного зерна, которое используется для выпечки разных сортов хлеба. Об этом изданию АgroPolit рассказал эксперт Growford Institute Валерий Клочок.

"Существует ряд заявлений представителей аграрных ассоциаций, утверждающих, что из-за неконтролируемого экспорта за границу было вывезено более 90% продовольственного зерна. Именно оно используется для выпечки разных сортов хлеба", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году Украина увеличила экспорт агропродукции на 25%. Больше всего этому поспособствовало наращивание продаж зерна.