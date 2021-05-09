Госпомощь в двойном размере и доплата к заработку: чернобыльцам хотят вернуть льготы

У "Слуг народа" решили кардинально изменить законодательство о социальной защите чернобыльцев. Речь идет о восстановлении в полном объеме государственных гарантий и льгот для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, которых они были лишены 6 лет назад.

Такая инициатива содержится в законопроекте № 5444, зарегистрированном в Верховной Раде 29 апреля. Его автором выступил народный депутат от партии власти Сергей Кузьминых.

Согласно пояснительной записке к документу, госгарантии для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, фактически прекратились в 2015 году со вступлением в силу закона, которым были отменены льготы и компенсации для различных категорий населения. Однако в 2018 году Конституционный суд признал неконституционными некоторые нормы данного закона, в связи с чем, по мнению автора законопроекта № 5444, есть все основания для его принятия.

В частности, документом вносятся изменения в Закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", которыми предлагается:

чернобыльцев 2 и 3 категории в первоочередном порядке ежегодно обеспечивать санаторно-курортными путевками или путевками на отдых путем предоставления ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевок либо получение по их желанию денежной компенсации;

предоставлять полное государственное обеспечение детей до вступления их в школу (не старше 8 лет) путем бесплатного воспитания (содержания) в государственных и коммунальных детсадах. На таких детей также предлагается ежемесячно выделяться денежную помощь, размер которой определит Кабмин ;

детям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, а также сопровождающим их лицам предоставлять бесплатный проезд в любых видах транспорта (кроме такси) с целью добраться до места лечения (реабилитации, оздоровления);

семьям, имеющим детей в возрасте от 7 до 16 лет (учащихся в возрасте до 18 лет), и которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, выплачивать предусмотренную государством помощь в двойном размере ;

гражданам, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, выплачивать ежемесячную денежную помощь в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства в размере от 30% до 50% минимальной зарплаты (в зависимости от категории загрязненной зоны);

гражданам, которые работают на территориях радиоактивного загрязнения, выплачивать доплату к заработку в размере от 1 до 3 минимальных зарплат (в зависимости от категории загрязненной зоны);

пенсионерам, работающим в зонах радиоактивного загрязнения, оплату труда дополнительно повысить на 25% от размера минимальной заработной платы ;

предусмотреть минимальную границу размера пенсий для всех групп лиц с инвалидностью (в т.ч. детей), относительно которых установлена связь с Чернобыльской катастрофой.

Кроме того, законопроект содержит и довольно странные нормы, если учитывать тот факт, что с момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло 35 лет. Так, документом гарантируется ежемесячная выплата 50% минимальной зарплаты независимо от других выплат на каждого ребенка школьного возраста, который:

эвакуирован из зоны отчуждения;

родился после 26 апреля 1986 от отца, который на время наступления беременности матери имел основания принадлежать к категории 1 или 2;

родился после 26 апреля 1986 от матери, которая на время наступления беременности или во время беременности имела основания принадлежать к категории 1 или 2;

проживал в зоне обязательного отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении (в 1991 году).

Непонятной также есть предложенная проектом документа норма, согласно которой предлагается ежемесячно выплачивать денежную помощь в размере минзарплаты тем семьям, где есть дети школьного возраста, получившие инвалидность или состоят на диспансерном учете вследствие Чернобыльской катастрофы. О том, где возьмутся деньги в бюджете на все предложенные документом соцвыплаты, автор документа не объясняет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект касательно повышения пенсий чернобыльцам, которые получили инвалидность 1-3 групп, а также ликвидаторам.