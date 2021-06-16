"Слуги" ввели нулевую декларацию для всех и пообещали платную амнистию: сколько заплатим

В Украине "слуги народа" вместе с группой депутатов от "Довіри" приняли закон, который даст начало налоговой амнистии. По желанию практически любой украинец (кроме чиновников, политиков и тех, кто заработал деньги преступным путем) сможет заполнить декларацию и легализовать то, за что ранее не заплатил налоги.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, если у украинца есть накопленная крупная сумма денег (в гривне или валюте), машина, дом или другие активы, которые он приобрел за теневые доходы, есть возможность легализовать имущество.

В результате теневой доход фактически "прощается", привлечь к ответственности за него нельзя. Единственное условие: нужно будет один раз заплатить налог. В законе также предусмотрен размер ставок:

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за валюту: 5% (6% при оплате в течение трех лет);

за валюту за границей: 9% (11,5% при оплате в течение трех лет);

недвижимость, транспорт, корпоративные права: 9% (11,5% если за три года заплатить);

облигации внутреннего госзайма: 2,5% (3% если в рассрочку).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, зачем в Украине нужна нулевая декларация и при каких условиях она может не дать результат. Так, во многих странах вместе с кампанией по декларации доходов также проводили ужесточение проверок. В таком случае у граждан есть стимул показать свое имущество и легализовать его.