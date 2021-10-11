Банкіри і банки - тема, що заслуговує окремої уваги. Зазвичай, життєва філософія власників банків та їх менеджменту неприємно дивує своїм цинізмом і холоднокровністю. Той факт, що ці люди відповідальні за мільйони сімей, нікого, схоже, не цікавить. Але час ставити крапку в цьому питанні. Це тільки початок, повірте.

Захист ошуканих вкладників – повідомили про підозру ексвласнику "Дельта банку" в розтраті понад 1 млрд грн.

Офіс Генпрокурора координує розслідування у провадженнях стосовно ТОП-10 боржників Нацбанку та Фонду гарантування вкладів. Сукупна заборгованість цих банків перед власними вкладниками, не покрита виплатами Фонду, складає більше 120 мільярдів гривень. І частина цих коштів, за даними правоохоронців, банально розтрачена та розкрадена власниками та менеджментом цих установ.

Видео дня

Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду Голови Спостережної Ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень.

Крім нього повідомлення про підозру одержали двоє заступників Голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав - "вигідну" операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом обіймав в Банку адміністративну посаду.

В цій схемі крім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн. Нікчемність більшості подібних правочинів встановлена судовими рішеннями в порядку господарського судочинства.

Також про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів.

За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна.

Для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, арештовано 1 млн доларів з рахунку Голови Ради директорів в одному з швейцарських банків.

Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.

Повернення розкрадених активів та покарання тих, хто ошукав вкладників – відповідальність всієї правоохоронної системи. І ми послідовно доводимо це. В провадженні щодо розтрати 2,5 млрд АТ "Банк "Фінанси та кредит" ми зібрали докази і повідомили про підозру 6 особам, у тому числі і власнику банку. Накладений арешт на майно вартістю, що відповідає розміру підтвердженої експертизою шкоди.

Також завершено спеціальне досудове розслідування щодо викрадення 5,5 млрд. грн., що належали ПАТ "Брокбізнесбанк" та Національному банку України. Власнику банку та його спільникам повідомлено підозру в створенні злочинної організації, розкраданні чужого майна, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Арештовано майно на суму, що покриває доведену експертним шляхом суму збитків у 866 млн грн.

Прокурори і слідчі рухаються далі.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.