Где снять наличные в Украине, если нет банкомата: список магазинов и АЗС

Украинцев по-прежнему призывают рассчитываться карточками, однако возможность снять наличные не пропала. В случае острой потребности в наличке ее можно получить на кассах магазинов и других торговых точек.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). Чтобы снять деньги, нужно оплатить карточкой любую покупку и во время расчета попросить кассира снять наличные. Также лучше уточнить возможную сумму выдачи в кассе торговца.

Кто выдает наличные 3 марта (по данным НБУ). Список неполный, может дополняться:

Сети супермаркетов и других магазинов

"АТБ", "Сільпо", "Фора", "FOZZY", "VARUS", "NOVUS" (до 500 грн), "ROSHEN" (до 500 грн), "ЛотОК" , "Thrash!" (Траш), "Точка", "Сім23" (до 2 000 грн), "EVA" (до 2 000 грн).

Видео дня

Сети АЗС

"ОККО", "Укрнафта" (до 5000 грн), "БРСМ-Нафта", "WOG" (до 500 грн);

Аптеки

"Біла ромашка", "Аптека Доброго Дня", "Аптека низьких цін", "Аптека Копійка", "Аптека 9-1-1", "Аптека оптових цін";

Возможность получать наличные на кассе в Украине была и раньше, напомнил замглавы НБУ Алексей Шабан. "Но сейчас, во время войны, это может спасти чью-то жизнь. Как инкассаторам и банковским работникам, так и гражданам", – отметил Шабан.

Так, владельце карты не нужно искать банкомат, блуждая по городу. Предприятиям, в свою очередь, не нужно думать о том, как провести инкассацию в военное время, ведь это сложный и рискованный процесс. Банкоматы пополняются, но на это нужно время.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ четко объяснили, что делать с долларами и евро в Украине во время войны и какие есть ограничения. Регулятор также напомнил, что официальный курс гривни к доллару – 29,25 грн/$ – зафиксирован с 24 февраля.

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