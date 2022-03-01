Украинцев просят рассчитываться карточками: глава НБУ рассказал о работе банковской системы

В Национальном банке Украины (НБУ) призвали украинцев во время военного положения отдавать предпочтение безналичным расчетам. При этом магазины, АЗС, аптеки просят не допускать отказов в приеме платежей через POS-терминалы.

"Призываю во время покупок отдавать предпочтение безналичным расчетам. Инкассаторы банков ежедневно рискуют жизнью, пополняя банкоматы наличными. Уменьшив спрос на наличные средства, мы уменьшаем риск их жизни и здоровью. Также призываю операторов торговых сетей и заправочных станций – не допускать никаких отказов в принятии безналичной оплаты", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в Facebook.

Он уточнил, что не принимать платежные карты в условиях военного положения – это, как минимум, непатриотический шаг. "[Этому] нет никакого оправдания. Особенно сегодня, когда Украина демонстрирует миру беспрецедентный пример героизма, мужества и единства перед лицом зла", – заявил Шевченко и призвал присоединяться к финансовой обороне страны.

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Глава НБУ также напомнил, что банковская системы Украины продолжает работать. В частности:

банки обеспечивают работу отделений в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;

онлайн-банкинги банков работают в обычном режиме – с их помощью можно пополнить мобильный счет, провести безналичные переводы средств, в том числе на помощь армии;

никаких ограничений на безналичные расчеты Национальный банк не устанавливал;

банки по возможности постепенно подкрепляют банкоматы наличными.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, банки изменили правила и условия для украинцев. Например, ПриватБанк, как и ряд других банков, ввел каникулы. В то же время ПУМБ урезал лимиты до 5 тыс. грн, а Укрсиббанк вовсе заблокировал возможность пользоваться кредитными средствами.

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