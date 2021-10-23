Украинцам могут попасться поддельные гривни: как проверить купюру

В Украине граждане порой обнаруживают в кошельках фальшивки. Чаще всего подделывают купюры в 200 грн 2007 года выпуска. Реже всего в стране подделывают банкноты номиналом в 100 грн и меньше, потому что это невыгодно злоумышленникам.

О том, как не получить фальшивку и как определить подлинность украинской купюры – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Национальном банке Украины (НБУ) рекомендуют выполнить три этапа проверки:

Проверить на ощупь . Банкнотная бумага тактильно отличается от обычной, а также имеет иную рельефность изображения с лицевой стороны;

Посмотреть на банкноту на свет. Проверьте водяные знаки, микротекст-ленты (например для 200 гривен на защитной ленте должны быть видны надпись "200 грн", малый Государственный Герб и подчеркнутое обозначения номинала "200") и сквозные защитные элементы.

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Изменить угол наклона купюры. Номинал банкноты в левом нижнем углу, который напечатан оптически переменной краской, меняет цвет. В случае 200 гривен – с малиново-фиолетового на оливково-зеленый.

Не расплачиваться крупными купюрами (500, 1000 грн) в общественном транспорте, небольших магазинах;

Внимательно проверять сдачу на ощупь;

Стараться при возможности использовать безналичную оплату;

Ознакомиться с тем, как должны выглядеть настоящие банкноты;

Прежде чем покупать гривни в небанковском обменнике, проверить его наличие лицензии от Нацбанка.

Вероятнее всего получить фальшивку в магазине или общественном транспорте. Относительно безопасно – в крупных магазинах или супермаркетах.

Безопаснее всего, конечно же, там, где деньги проверяют на специальном детекторе. Эти устройства позволяют проверить подлинность банкноты.

Если какая-то из купюр вызвала подозрения, то нужно обратиться в ближайшее отделение банка. Там ее проверят на спецоборудовании с ультрафиолетовым излучением.

Если предположения оказались ложными и банкнота оказалось подлинной, вам ее вернут. Но если окажется, что это фальшивая купюра, то банк отправят ее на экспертизу в центробанк (Национальный банк Украины).

В случаях, когда экспертиза НБУ устанавливает, что банкнота "липовая", центробанк обязан обратиться в полицию. Там в свою очередь должны провести расследование. К слову, изготовление и сбыт подделок караются лишением воли до 12 лет.

В Национальном банке подсчитали, что чаще всего в Украине подделывают банкноты старого образца. Это 200 гривен образца 2007 года и 500 гривен 2006-го.

Такую статистику в НБУ связывают с тем, что купюры 2015-2020 годов имеют усиленную систему защиты. По результатам 2020 года поддельные гривни нового образца составили лишь 4% от общего количества фальшивок.

Кстати, 75% всех фальшивок в инвалюте в нашей стране – американские доллары. 86% от всех "нарисованных баксов" – 100-долларовые купюры. Если гривни подделывают только в Украине, то ненастоящая американская валюта встречается по всему миру.

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