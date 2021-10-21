Украинцам могут подсунуть "липовую" валюту: что нужно знать о фальшивых долларах

В Украине 75% всех фальшивок в иностранной валюте – американские доллары. При этом 96% из общего числа подделок – это 100-долларовые купюры, подсчитали в Национальном банке Украины (НБУ).

Большинство фальшивых долларов в Украину привозят из-за границы. Местные фальшивомонетчики предпочитают изготавливать гривни – их легче сбыть.

Дабы не обнаружить у себя фальшивку, нужно покупать валюту в банках. Несмотря на то, что фальшивки могут попасться даже в кассах банковских отделений, легальные финансовые учреждения остаются самым надежным продавцом валюты.

У банков есть больше возможностей обнаружить ненастоящие деньги. При покупке или снятии валютного депозита каждую купюру стоит внимательно рассмотреть сразу на месте. Если есть сомнения – можно требовать отправить купюру на экспертизу в НБУ или заменить ее на другую.

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Обязательно надо проверять обменники. В нашей стране сотни нелегальных обменников. Прежде чем покупать доллары в пункте обмена, сначала рекомендуется проверить наличие лицензии от центробанка.

Нужно требовать чеки. При покупке валюты вам обязаны выдать чек. Если никакого документа, подтверждающего покупку, вам не дают, лучше всего отказаться от такой операции.

Чтобы определить подлинность купюры, нужно проверить:

водяные знаки;

номинал купюры;

портрет изображенного президента;

правильные ли изображения;

бумагу на качество;

цвет доллара;

микропечать и размер банкноты.

Кстати, действительно качественных фальшивок не так много. Но если попадется такая, внешне она может действительно практически не отличаться от настоящей.

На глаз, даже просмотрев купюры против света, заметить ненастоящую банкноту сложно. Посему надёжнее всего проверять банкноты через детектор.

Не лучший вариант покупать валюту по подозрительно низкому курсу. Большая вероятность, что вам выдадут фальшивые купюры.

В стране работает инфраструктура распространения фальшивых денег. В крупных городах работает система "кладов" – украинцам предлагают получить крупную сумму и прячут ее в разных районах – в щелях домов, в канализационных люках, в кустах и других местах.

Заказать подделку можно даже в интернете. Преступники находят контакты в Darknet (сегмент интернета, где проводится большая часть незаконных операций), а договариваются о покупке фальшивок – в Telegram.

А вот в Украину фальшивая валюта попадает с помощью международных преступных схем. Одну из таких разоблачила СБУ. "Валюту" переправляли через границу с помощью мигрантов из стран, где есть высокий риск терроризма, ведутся активные военные действия. "Липовые" доллары продавали в Украине по цене в 50% от номинала.

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