"Евробляхеров" ждет "черный период" уже с ноября: имущество арестуют, всем насчитают огромные штрафы

В Украине через полтора месяца закончится период льготной растаможки "евроблях". После этого всех водителей и владельцев нерастаможенных авто начнут штрафовать на сумму до 170 тыс. грн. А тем, кто не заплатит, арестуют счета и имущество.

Как говорится в материале UBR, размер всех таможенных платежей составит примерно в 35 тыс. грн. Такая сумма может оказаться непосильной для львиной доли владельцев машин без регистрации.

Если человека на нерастаможенной евробляхе полицейский остановит после 10 ноября, то вначале он выпишет постановление на 8 500 грн (полицейский штраф). После – передаст данные на таможню, где впоследствии и составят постановление за превышение срока ввоза авто – те самые 170 тыс. грн.

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Получит его владелец евробляхи по адресу прописки через почту. После чего должен будет приехать на таможню и дать объяснение, а дальше – суд.

"Если суд вынесет соответствующее решение – штраф придется заплатить. Арестуют имущество человека и даже если у него ничего нет: ни счетов, ни квартиры, исполнительная служба найдет, как взыскать эти деньги. В таком случае гражданин будет всю жизнь жить с долгом при таком исполнительном производстве", – заявил адвокат Ростислав Кравец.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам, которые ездят на автомобилях с европейской регистрацией, для легализации машин придется искать их реальных владельцев за границей. Так, большинство "евроблях" оформлены на европейские компании, а их реальные владельцы – украинцы – ездят с доверенностями.