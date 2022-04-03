Есть лимиты: какие международные переводы можно отправлять из Украины в военное время

В Украине во время военного положения действуют временные правила для международных денежных переводов. В частности, установлен лимит на переводы между банковскими картами – отправлять можно до 100 тыс. грн в эквиваленте в месяц.

Об этом сообщил ПриватБанк в электронной рассылке клиентам, пишет OBOZREVATEL. В банке объяснили, какими способами можно отправить деньги из Украины за границу:

P2P

Это переводы с любых карт ПриватБанка на международные карты Visa или MasterCard любого банка мира. Существует ограничение – до 100 тыс. грн в эквиваленте в месяц.

Сделать перевод с карты на карту можно круглосуточно в "Приват24". Для этого нужно зайти в меню "Сервисы", выбрать пункт "Переводы" и далее – "На карту".

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SWIFT

Отправить SWIFT-перевод можно тоже через "Приват24". В меню "Сервисы" нужно выбрать "Переводы". Затем – "SWIFT", а после ввести данные счета. Такой тип переводов может понадобиться для оплаты:

обучения на счета учебных заведений за границей;

закупок товаров в помощь армии Украины;

лечения физических лиц за границей.

При этом в Украине денежные переводы из-за границы можно получить не только напрямую на карту, но и с помощью систем Western Union, MoneyGram, Ria, PrivatMoney, Intel Express. Сделать это можно круглосуточно через "Приват24", а также в терминалах самообслуживания или банкоматах.

Как сообщал OBOZREVATEL, международные системы денежных переводов Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo отменили комиссии за переводы в Украину. Глобальная сеть Euronet с сетью банкоматов по всему миру тоже отменила плату за свои услуги для граждан Украины.

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