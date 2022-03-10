Western Union, MoneyGram и другие системы отменили комиссии за переводы в Украину

Ксения Капустинская
Рынки и компании
1 минута
113
Системы денежных переводов пошли навстречу украинцам
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Международные системы денежных переводов Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo отменяют комиссии за переводы в Украину. Глобальная сеть Euronet с сетью банкоматов по всему миру тоже отменила плату за свои услуги для граждан Украины.

Таким образом, владельцы платежных карт, эмитированных в Украине, могут без комиссий снять наличные в банкоматах сети Euronet в Украине, Польше, Венгрии, Словакии и Румынии. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ). Кроме того:

  • Ria поддержит организацию Save the Children – для помощи миллионам украинских детей, пострадавших от войны в Украине, и их семьям. Для этого Ria активирует глобальную сеть по сбору пожертвований клиентов для помощи украинским детям.

Видео дня

  • С помощью INTELEXPRESS можно сделать мгновенные и бесплатные переводы на специальные счета для сбора средств на поддержку Украинской армии и гуманитарную помощь украинцам, страдающим войной.

  • Польская система мгновенных платежей Blik создала специализированную страницу для осуществления помощи Вооруженным Силам Украины (только в пределах Польши). Средства будут поступать на счет Национального банка Украины, открытого в государственном банке Bank Gospodarstwa Krajowego в Польше.

К слову, как сообщили OBOZREVATEL в "Новой почте", в работающих отделениях этой логистической службы уже можно без комиссии получить международные денежные переводы Western Union и Ria. Льготные условия будут действовать до 31 марта. Для получения нужно

  • сообщить оператору номер перевода, который назвал отправитель денег;

  • назвать фамилию, имя и страну отправителя;

  • предоставить документы, удостоверяющие личность, и получить перевод наличными в гривне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

Обращение команды OBOZREVATEL.
УкраинаВоенное положение в УкраинеНовая почтаплатежная система