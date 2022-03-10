Western Union, MoneyGram и другие системы отменили комиссии за переводы в Украину

Международные системы денежных переводов Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo отменяют комиссии за переводы в Украину. Глобальная сеть Euronet с сетью банкоматов по всему миру тоже отменила плату за свои услуги для граждан Украины.

Таким образом, владельцы платежных карт, эмитированных в Украине, могут без комиссий снять наличные в банкоматах сети Euronet в Украине, Польше, Венгрии, Словакии и Румынии. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ). Кроме того:

Ria поддержит организацию Save the Children – для помощи миллионам украинских детей, пострадавших от войны в Украине, и их семьям. Для этого Ria активирует глобальную сеть по сбору пожертвований клиентов для помощи украинским детям.

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С помощью INTELEXPRESS можно сделать мгновенные и бесплатные переводы на специальные счета для сбора средств на поддержку Украинской армии и гуманитарную помощь украинцам, страдающим войной.

Польская система мгновенных платежей Blik создала специализированную страницу для осуществления помощи Вооруженным Силам Украины (только в пределах Польши). Средства будут поступать на счет Национального банка Украины, открытого в государственном банке Bank Gospodarstwa Krajowego в Польше.

К слову, как сообщили OBOZREVATEL в "Новой почте", в работающих отделениях этой логистической службы уже можно без комиссии получить международные денежные переводы Western Union и Ria. Льготные условия будут действовать до 31 марта. Для получения нужно

сообщить оператору номер перевода, который назвал отправитель денег;

назвать фамилию, имя и страну отправителя;

предоставить документы, удостоверяющие личность, и получить перевод наличными в гривне.

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