Три опасных буквы: эксперт сказала, какую колбасу не стоит покупать и почему

Колбасы с маркировкой "ММО" могут быть опасны для здоровья. В их состав входят кости и сухожилия.

Именно так маркируется мясо механической обвалки. Об этом в программе The Guest на телеканале OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко ( чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой публикации).

Эксперт поделилась советами по поводу того, как выбрать качественные колбасные изделия к праздничному новогоднему столу. По ее словам, следует внимательно изучать текст, нанесенный на упаковку товара. В частности, если там указано "ММО", такую колбасу не стоит покупать.

Этот продукт содержит измельченные кости, сухожилия, которые могут быть опасны для кишечника, а также могут спровоцировать развитие дисбактериозов и других заболеваний. Причина в том, что в организме человека не вырабатывается достаточно ферментов для переработки этих веществ.

Как пояснила Сидоренко, обычно маркировку "ММО" имеют колбасы первого или второго сорта. Впрочем, технические условия позволяют производить по такой технологии колбасы высшего сорта. По этой причине она посоветовала внимательно читать и их маркировку.

Эксперт подчеркнула, что процент "основного сырья", то есть натуральных продуктов, в частности, свинины, телятины и т.д., в колбасе должен быть как можно большим. Также желательно, чтобы искусственных красителей и консервантов было не слишком много.

По ее словам, также необходимо учитывать упаковку колбас. Некоторые сорта этого продукта нуждаются в специфических условиях. В частности, сырокопченые колбасы должны храниться в перфорированной упаковке.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине увеличились объемы фальсификации колбасных изделий. По словам экспертов, в отдельных случаях весь колбасный товар в торговой точке был подделкой.