Украинцам вместо колбасы массово продают фальсификат: без мяса, но со шкурой и костями

В Украине фальсификация колбасы достигла шокирующих масштабов. Эксперты говорят: встречали магазины и точки на рынках, где все 100% продукции – подделка. Вместо мяса используют измельченную шкуру и кости, а продукцию изготовляют в кустарных условиях. При этом на этикетках указывают выдуманные адреса производства.

Как в Украине фальсифицируют колбасу и какую лучше не покупать, читайте в материале OBOZREVATEL.

В небольших магазинчиках и на рынках встречаются продавцы, у которых до 100% колбасы – фальсификат, рассказывает директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, который регулярно проводит "рейды".

Бывает разного уровня фальсификат. Иногда на колбасе второго сорта пишут "высший сорт" или "для детей". А иногда за колбасу выдают продукт, который не содержит мяса.

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"Если вы пойдете по оптовых базах по Киеву – вы очень сильно удивитесь. Там этой поддельной колбасы очень много. Из Беларуси, откуда хочешь. Некоторые предприятия, которые производят такую колбасу в Украине, указывают неправильные адреса производства. Мы решили проверить один из таких адресов. Приехали – а там предприятия нет. Даже если потравят покупателей – никого не найдут", – рассказывает Несмиянов.

В целом же фальсификатом можно назвать любые изменения в технологии производства, которые не соответствуют нормам, говорит декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Лариса Баль-Прилипко.

Чаще всего в фальсифицированной колбасе можно обнаружить костные включения и белки из кожи животных. То есть, используют остатки шкуры и кости. Мелкие костные включения могут не перемалываться до конца, попадать в организм человека и травмировать пищевод.

Дозировки добавок, говорит Несмиянов, в сомнительной колбасе не контролируют, состав может не совпадать с указанным на упаковке. Это грозит различными заболеваниями систем организма в будущем.

"Вместо мясного сырья используют белково-жировые эмульсии, и при этом не сообщают потребителю. В рецептуре может быть прописано, что это жирная свинина, а там искусственная жировая фракция. Есть случаи, когда белок животного происхождения заменен на белок растительного происхождения, или же на неполноценный животный белок (из кожи животных)", – соглашается Баль-Прилипко.

Но фальсификат продают не только в небольших магазинах и на рынках. По словам президента Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" Валентина Безрукого, такая продукция есть и в супермаркетах.

"Чем больше компонентов в колбасе, тем больше возможности получить фальсификат. Это замена более дорогих составляющих более дешевыми. Иногда у производителей есть желание закупить замороженное сырье из Аргентины и таким образом здорово экономить. Фальсификат – это нечто непредсказуемое. Никто не исследует, что в фальсификате", – отмечает Безрукий.

Обращайте внимание на цену и состав

"Когда я для себя ищу колбасу, всегда проверяю, есть ли в составе усилитель вкуса, добавка Е621. Если ее нет – остается надежда, что мясо использовали качественное. Колбаса эта получается от 200 грн кг минимум. Не берите дешевую колбасу", – говорит Несмиянов.

Правда, производители фальсификата также идут на хитрость: если измельченную кожу и кости продают по цене настоящего мяса, то и цену на такую продукцию ставят приближенную к стоимости настоящей колбасы.

Безопаснее покупать в сетях и крупных магазинах

Чтобы уберечь себя от некачественной колбасы, Баль-Прилипко советует покупать продукцию в сетях магазинов. Если вы заметите недостатки – товар можно будет вернуть. Также обращайте особое внимание на маркировку. На первом месте в составе колбасы должно стоять мясо свинины или говядина. Если на первом месте стоит мясное сырье (ММО) – такую продукцию лучше не брать.

В целом, единственный шанс защитить себя от подделки – внимательно изучать товар, отказаться от дешевой продукции и сомнительных торговых точек. При этом до тех пор, пока контролирующие органы не научатся эффективно проводить проверки, фальсификат может попасться любому украинцу.