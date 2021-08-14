Доллар в Украине достиг рекордной отметки: прогноз НБУ

В Украине курс доллара с 14 до 16 августа снизится на 10 копеек до 26,6 грн/$ и достигнет 13-месячного рекорда. Однако после валюта может незначительно подорожать.

Согласно оценкам НБУ, опубликованным на официальном сайте ведомства, с начала августа доллар подешевел на 20 копеек. Большинство аналитиков сходятся во мнении: гривня будет плавно девальвировать и достигнет отметки в 27 грн/$ к 22-му августу. Среди причин – отрицательное сальдо торгового баланса. Это значит, что Украина тратит валюты на импортную продукцию больше, чем зарабатывает на экспорте.

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И это неизбежно приводит к дефициту на валютном рынке. А чем меньше валюты, тем выше ее курс. Кроме того, на стоимость повлияют:

"Бегство" иностранцев из украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Проще говоря, инвесторы продают бумаги за гривни, а за полученные деньги покупают доллары.

"С начала августа их вложения в данные бумаги сократились на 4,82 млрд грн – до 101,33 млрд. Вероятно, при благоприятной рыночной ситуации они планируют выйти на межбанк для приобретения иностранных валют. В таком случае гривня окажется в начале сентября под давлением", – пояснил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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