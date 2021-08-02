Курс доллара достиг годового рекорда: сколько заплатим за валюту в августе

В июле курс доллара в Украине достиг рекордной за прошедшие 12 месяцев отметки и опустился ниже уровня в 27 грн/$. И такая ситуация, как считают эксперты, продолжится и в августе. Стоимость доллара может опуститься до 26,8 грн/$. Хотя не исключается, что американская валюта может незначительно подорожать.

О том, как и почему изменится курс доллара в первую неделю августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

возобновление переговоров с МВФ;

В сентябре в Украину приедет миссия Международного валютного фонда, об этом договорились президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель финорганизации Кристалина Георгиева. Если переговоры пройдут успешно, Фонд может выделить нашему государству 1,5 млрд долларов кредита.

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Это, как отмечает аналитик RoboForex Андрей Гойлов, позволит пройти осень без курсовых колебаний. "В таком случае курс гривни нынешней осенью будет стабильным, несмотря на крупные выплаты по внешнему долгу (2,1 млрд долларов)", – отмечает эксперт.

Украина дополнительно разместила ценны бумаги на 500 млн долларов;

Доходность составила 6,3%, а спрос инвесторов достигал 1,7 млд. Среди них большие доли занимают фонды из Великобритании (51,50%), Соединенных Штатов Америки (36,50%), и континентальной Европы (11,00%). Андеррайтером размещения стал BNP Paribas and Goldman Sachs International. Украина в очередной раз доказала, что может привлекать финансирование не только от МВФ или МБРР.

возмещение НДС сдерживает продажу валюту и мешает укрепиться курсу гривни;

Бизнес получает большое количество гривни из-за возмещения НДС, поэтому им не нужно продавать доллары, чтобы, например, платить зарплаты в Украине.

"Важную роль играет факт погашения Минфином долларовых займов: НБУ активно скупает излишек доллара на рынке последние дни. Ожидаем курс гривны вблизи 27,00 грн/$", – отмечает аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

А руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин считает, что при небольших колебаниях гривня в первую неделю августа все же останется в диапазоне 26,8-27 грн/$. "Утром может быть ситуативный завал вниз, но к вечеру ожидаем отскок доллара США. Следим за действиями НБУ, который в случае укрепления может вновь выйти с покупкой валюты", – поясняет эксперт.

Его коллега из RoboForex озвучивает более пессимистичный прогноз. Он считает, что доллар будет торговаться в коридоре предыдущего диапазона.

"Полагаю, что до конца текущей недели доллар к гривне продолжит торговаться в ценовом канале 27,20-27,40. Единая европейская валюта, судя по всему, укрепится до отметки 32,21", – считает Гойлов.

Родлер же уверен, что стоимость доллара будет находиться вблизи действующей отметки в 27 грн/$. Отметим, помимо вышеперечисленных причин также стоит учитывать, что летом курс доллара традиционно снижается из-за сезонных факторов.

Растут цены на украинское сырье, снижаются объемы энергетического импорта и т.д. Не стал исключением и текущей год. По разным оценкам, стоимость валюты может находиться вблизи психологической отметки или даже пробить ее до конца лета. А уже в сентябре, со стартом бизнес-сезона, курс доллара плавно начнет двигаться вверх.

Также стоит отметить, что слишком крепкая гривня также вызывает проблемы и в экономике, и непосредственно у государства. Львиная доля поступлений зависит от курса. И это не только доходы экспортеров, это и акцизы, таможня и т.д. И чтобы выполнить бюджет, в 2021-м доллар должен стоить около 28 грн/$.