Директорам – десятки тысяч гривен надбавки, санитаркам – ничего: что произошло с доплатами медикам

Самые больше доплаты к зарплате среди работников медучреждений получили их руководители. К примеру, директор одной из медицинских центров Николаева в среднем ежемесячно доплачивал себе оклада почти 90 тыс. грн. В то же время санитарки, которых привлекали к работе на "скорой помощи" там, где была нехватка медперсонала, не получали вообще ничего.

Об этом рассказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба учреждения. Кроме того, аудиторы заметили значительную разницу в выплатах доплат медработникам.В частности:

для 43% медиков доплаты составляли менее 9,8 тыс. грн;

для 1% – более 179,5 тыс. грн.

"Национальная служба здоровья и Министерство здравоохранения не обеспечили надлежащего мониторинга за осуществлением доплат к зарплатам медицинским работникам в рамках борьбы с COVID-19, что привело к существенным диспропорциям. В большинстве случаев наибольшие доплаты получали руководители и административный персонал медучреждений", – рассказал Пацкан.

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Большие доплаты получало только руководство

В сентябре-декабре 2020 года практически все наибольшие выплат получали руководители заведений или заместители медучреждений.По словам Пацкана, так происходило в 9 случаях из 10.

"К примеру, директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней в среднем ежемесячно доплачивал себе до должностного оклада почти 90 тыс. грн! А заместитель директора по экспертизе временной нетрудоспособности Киевского городского роддома №5 получал в среднем ежемесячно почти 77 тыс. грн доплат", – отметил он.

Санитарки вообще ничего не получили

В то же время, многие сотрудники медучреждений вообще не получали доплат. В частности, младшие медсестры – санитарки.

Часто их привлекали к работе в экстренных бригадах медицинской помощи – из-за отсутствия соответствующего медперсонала. Однако из-за того, что официально санитарки не входят в состав бригад "скорой помощи", доплаты им не начислялись.

"Это свидетельствует о неравных условиях оплаты труда. Ведь они все равно находились в зоне риска, как и другие члены бригады", – подчеркнул Глава Счетной палаты.

Что предшествовало

В июне 2020 года правительство установило доплаты медработникам, оказывающим помощь больным Covid-19. В частности:

всем врачам, независимо от должностей, в течение сентября-декабря должны были доплачивать 70% должностного оклада;

специалистам – 50% минимальной зарплаты;

младшим медицинским сестрам – 25% минимальной зарплаты.

Украинцам резко пересчитают зарплаты в декабре

В Украине средняя зарплата в декабре 2021-го увеличится на 15%. Такой резкий взлет связан с годовыми премиями и 13-й зарплатой, которую традиционно учитывают при расчете средней по стране.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, в прошедшие два года скачок средней зарплаты повторялся в одно и то же время – декабре. Здесь стоит учитывать, что статистика показывает зарплату исходя из общего фонда оплаты труда. То есть всю сумму, которую заплатили украинцам, делят на количество сотрудников. И эта общая сумма (фонд оплаты труда) включает премии и бонусы.

В этом же году накладывается еще и повышение "минималки" с 1 декабря до 6500 грн. Потому эксперты прогнозируют, что за декабрь показатели средних зарплат будут существенно выше, чем в октябре-ноябре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 045 грн. Это на 194 грн меньше, чем в сентябре – тогда ее размер составил 14 239 грн.

Самые высокие официальные заработки ожидаемо зафиксировали в Киеве – в среднем 20 481 грн (на 177 грн меньше от сентябрьского уровня). Самые низкие – в Черновицкой области, где в среднем зарабатывают по 10 878 грн (минус 98 грн).