В Украине за месяц средняя зарплата взлетит на 15%: почему и когда пересчитают выплаты

В Украине по итогам декабря показатель средней зарплаты украинцев ощутимо вырастет. По подсчетам экспертов, рост может составить до 15%. Это касается как работников государственной, так и частных сфер. В то же время уже в январе ситуация кардинально изменится.

Почему так происходит и на что влияет скачок зарплат – узнавал OBOZREVATEL.

Ежегодно декабрьская средняя зарплата серьезно отличается от зарплаты за любой другой месяц. Возьмем, к примеру, 2020 год. Зарплата в начале года, в январе, тогда составляла 10 727 грн, в ноябре – 11 987 грн, а вот в декабре – аж 14 179! В то же время в январе 2021-го зарплаты упали до 12 337 грн в среднем. Что же происходит? Неужели с нового года украинцы начинают зарабатывать меньше?

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На самом деле ставки в декабре и январе массово не меняются. Все дело в сезонности выплат. В декабре всегда самые высокие показатели средней зарплаты из-за того, что в Украине существует практика выплат премий или так называемой 13-й зарплаты перед новогодними праздниками.

Как видно на графике, прошедшие два года скачок средней зарплаты повторялся в одно и то же время – декабре. Здесь стоит учитывать, что статистика показывает зарплату исходя из общего фонда оплаты труда. То есть всю сумму, которую заплатили украинцам, делят на количество сотрудников. И эта общая сумма (фонд оплаты труда) включает премии и бонусы.

В этом же году накладывается еще и повышение "минималки" с 1 декабря до 6500 грн. Потому эксперты прогнозируют, за декабрь показатели средних зарплат будут существенно выше, чем в октябре-ноябре.

Данные за ноябрь Госстат еще не опубликовал, но в октябре в среднем украинцы получали 14 045 грн. Как прогнозирует директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, в декабре средняя зарплата, как обычно, вырастет примерно на 15%.

В целом, различные прибавки к жалованию в декабре получают как рядовые сотрудники бюджетной, так частной сфер. "Работодатели дают премии под конец года ведь перед праздниками люди ожидают, что они получат больше. ­­­­– отмечает руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и.о. министра экономики (2020) Павел Кухта. – Здесь присутствует некий баланс на рынке труда, давно всем понятный. Каждый человек понимает, что в конце года принято платить больше и в то же время тратить больше".

В целом же, существенную прибавку в доходах украинцы ощущают мало. "Если человеку прибавили каких-то 500 грн, он не понесет это в банк. – говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Люди все это несут на рынок, все эти доплаты забираются у людей через ажиотажный спрос и через цены. Тот, кто хорошо зарабатывает, так и дальше имеет хороший доход, а социально-незащищенные слои населения остаются бедными".

Кто и сколько зарабатывает:

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство – 13 304 грн.

Промышленность – 14 993 грн.

Строительство – 11 807 грн.

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 13 745 грн.

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 14568 грн.

Временное размещение и организация питания – 8852 грн.

Информация и телекоммуникации – 25 196 грн.

Финансовая и страховая деятельность – 23 642 грн.

Операции с недвижимым имуществом – 11 195 грн.

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 19 047 грн.

Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 11 415 грн.

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 18 578 грн.

Образование – 11 532 грн.

Здравоохранение и предоставление социальной помощи – 11 160 грн.

Искусство, спорт, развлечения и отдых – 1247 грн.

Предоставление других видов услуг – 13 096 грн.

Отметим, размер зарплат в разных сферах зависит от десятка факторов: маржинальности, ситуации в экономике, конкуренции за сотрудников. К примеру, специалисты в IT традиционно получают больше, так как за них конкурируют в том числе и иностранные работодатели. Кроме того, и маржинальность в этой сфере выше.

Когда люди получают увеличенное жалованье перед праздниками, они, соответственно, могут себе позволить купить больше подарков, а также больше еды к праздничному столу. Растет спрос, а вместе с тем должны расти и цены.

"У нас перед новым годом люди готовят так, будто бы будут есть последний раз в жизни, – говорит Пендзин. – Чтобы все это наготовить, нужно много купить. Соответственно растет спрос. Если вы закупаетесь в супермаркете – можно еще попасть на какую-то акцию. Если же идете на рынок – там однозначно цена пойдет вверх".

В то же время Несходовский утверждает, что декабрьская зарплата на цены влияет мало: "В конце декабря идут распродажи, люди покупают подарки, объемы торговли нарастают, но уровень цен остается более или менее стабильным. Ведь если ты поднимешь цены, а твой конкурент не поднимает, ты меньше продашь. Потому на динамику цен в целом зарплаты декабря существенно не влияют".

Вместе с фондом оплаты труда в декабре также увеличивается и налоговые поступления (подоходный налог, единый соцвзнос, военный сбор). Чем выше зарплаты украинцев, тем больше средств в бюджете на развитие инфраструктуры, армию, медицину и т.д.

В январе, в сравнении с декабрем, наблюдается резкое падение средней зарплаты. Но эксперты призывают не сравнивать эти месяцы. Чтобы проследить динамику, советуют сравнить, к примеру, январь одного года к январю прошлого. Пока данных для сравнения по январю 2022-го у нас нет. Но, как утверждает Пендзин, в этом году зарплаты однозначно выросли, сравнительно с прошлым годом. "Номинальная зарплата выросла процентов на 18, реальная процентов на 8-9", – говорит эксперт.

Примерно такой рост мы сможем проследить уже в феврале, когда будут январские показатели. Глядя на показатели средней зарплаты за декабрь, некоторые политики и эксперты несколько спекулируют и делают выводы о резком росте зарплат. Но переоценивать показатели не стоит. Декабрьская зарплата включает в себя много посторонних факторов, которые не имеют общего с реальной тенденцией к росту доходов. Зарплата по итогу 2021-го действительно вырастет, но не настолько, как может показаться в декабре.