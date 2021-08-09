Деньги с Приват24 и других приложений воруют с помощью нового приложения: как работает схема

В Google Play появился новый вирус, который способен украсть данные банковских карт из приложений ПриватБанка (Приват24) и monobank. Жертвой может стать любой украинец, который скачает вредоносную программу на свой мобильны телефон.

Вирус называется Vultur и он способен считывать информацию с экрана смартфона, сообщает издание Gsminfo. Его обнаружили специалисты по кибербезопасности из Нидерландов, он работает по принципу троянской программы, то есть попадает в телефон, скрытый с другим приложением.

Главная его задача – узнать информацию о банковской карте, криптовалютного кошелька и украсть пароли. Сам вирус отличается от аналогов: он анализирует, собирает информацию о своей жертве, делает снимки экрана.

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Программа настолько продвинута, что способна определить, в какой день на карту приходит зарплата и атаковать счет именно в тот день. Мошенники могут снять деньги за считанные минуты.

Недостаточно скачивать программы только со специализированных площадок. Важно также установить на свой смартфон антивирус и регулярно его обновлять. Также важно:

скачивать только известные приложения;

не загружать на телефон файлы из открытой сети;

отслеживать переводы и установить ограничения на их максимальный размер.

Отметим, если кража средств с банковского счета произошла по вине клиента, например, он сам установил на свой телефон программу, которая позволяет воровать данные, банк возвращать средства не будет.

А учитывая, что автор программы находится за границей, украинским правоохранителям самостоятельно привлечь мошенников к ответственности будет крайне сложно.

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL: