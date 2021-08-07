Верка Сердючка рекламирует кредиты от компании, которая требует от украинцев вернуть чужие долги

В Украине компания "Инстафинанс" (владеет "Укрпозикой") оформляет на украинцев долги, которые они не брали. Кредиты указанной фирмы рекламирует Верка Сердючка, а реальная годовая ставка, согласно информации на сайте, составляет 12 285%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Так, как рассказывает киевлянин Евгений, в его кредитной истории появился долг, который он якобы взял в "Инстафинансе". При этом он ни разу в жизни не брал кредиты и свои персональные данные никому не передавал.

Из-за проблем с верификацией кредитов (деньги выдают без личного присутствия и подписи), оформить долг на чужие документы могут мошенники.

На рекламу МФО тратят огромные бюджеты, но зарабатывают на огромных процентах. По закону такие компании обязаны указывать на своих сайтах реальную годовую ставку, и несколько минут поиска позволили найти такую информацию и у "Укрпозики": с кредитом до 23 тыс. грн на месяц годовая ставка составляет 12 285% (!). Даже незначительная задержка толкнет практически любого клиента в долговую яму.

Видео дня

Но и это не главное. Украинцы, которые верят любимым артистам и "клюют" на обещания мизерных процентов, сами принимают решение брать такие кредиты. Но дело в том, что компания "Инстафинанс" оформляет кредиты даже на тех, кто их не брал.

Киевлянин Евгений еще в июле начал получать десятки звонков с разных номеров, а после узнал из своей кредитной истории, что якобы взял деньги у финкомпании.

И такие случаи, не редкость. Если вы также стали жертвами мошенничества со стороны кредиторов, пишите нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com, мы попробуем вместе с вами обратиться к специалистам и разобраться, как выходить из сложившейся ситуации.

Ранее OBOZREVATEL писал о том: