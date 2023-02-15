Деньги исчезают со счетов, появляются кредиты: украинцы жалуются на ПриватБанк, но помочь может суд

Украинцы жалуются, что государственный ПриватБанк отказывается возвращать деньги, которые списали с карты в виде оплаты "за развлечения". Во время таких транзакций не проводится подтверждение операции через приложение или код из SMS. Но шанс вернуть средства есть у тех, кто обратится в суд.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Также о своем негативном опыте рассказывают читатели издания в соцсетях. В частности, по их словам, средства иногда списывают даже в кредит. А оплачивать его потом приходится собственнику карты.

"У меня еще 2 года назад кто-то из Франции списал деньги с валютной карты, которых там не было. В кредит. Два раза отклоняли операцию за неимением средств. А потом списали в долг и повесили его на меня... Сказали: ваша карта – ваши проблемы. Вы ее кому-то показывали, наверное... В полиции сказали: таких дел тысячи, и именно ПриватБанк", – поделилась пользовательница под ником Marina Chemeris.

Кроме того, по словам пострадавших, в момент списания средств не работают и лимиты на онлайн-расчеты. "Месяц назад мошенники рассчитались с моей карты за товар на зарубежном сайте. Лимит на интернет покупки не сработал. Оказывается, если сайт не вызывает у банка подозрение, то лимит не действует", – добавил пользователь, подписанный как Игорь Тарасюк.

Он уточнил, что банк порекомендовал обратиться на горячую линию, самостоятельно заблокировать оплату на сайте, где украли деньги, и 120 дней ждать рассмотрения заявки. "Самое интересно, что карточка всегда лежит дома, никто не мог увидеть CVV-код", – рассказал пострадавший.

Еще несколько лет назад, когда OBOZREVATEL впервые написал о подобном случае, в банке объяснили, что списание возможно в случае, если пользователь сам предоставил свои банковские данные продавцу. И даже если таким образом мошенники снимают десятки тысяч гривен с карты, все, что могут посоветовать в "Привате", – оставить заявление на горячей линии банка и ждать, пока его рассмотрят. В НБУ также говорят: если мошенничество произошло не по вине банка, разбираться в этом должны правоохранители.

Однако в судах иногда занимают позицию клиентов. В распоряжении OBOZREVATEL есть материалы дела 2/336/358/2023. С карты клиентки "Привата" украли 105 тыс. грн (часть средств сняли с помощью упомянутой схемы). В результате банк начал начислять проценты на кредитные средства, которые также украли мошенники.

Клиентка обратилась в суд. И Шевченковский районный суд Запорожья 23 января 2023 года принял решение: все средства должен вернуть ПриватБанк. Кроме того, финансовое учреждение должно вернуть и 9,4 тыс. грн – эти деньги списали за задолженность по кредиту, которые на клиентку "повесили" мошенники.

По словам юриста "Громадського простору" Юрия Филенко, шанса вернуть деньги нет только в том случае, если платежи проходили с использованием 3D-Secure. А если платеж проходил без подтверждения из SMS, шансы есть. После заявления от пострадавшего банк может обжаловать сомнительную операцию через платежную систему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПриватБанк изменил правила использования кредитных средств для некоторых клиентов. Если банку кажется, что операции могут быть с высоким риском или что клиент имеет сложности с погашением долга, ему могут запретить переводить кредитные средства или снимать наличку с кредитки.