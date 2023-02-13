ПриватБанк устанавливает новые условия клиентам: кто не сможет перевести деньги или снять наличку с кредитки 

ПриватБанк меняет правила использования кредитных средств для некоторых клиентов. Если банку кажется, что операции могут быть с высоким риском или что клиент имеет сложности с погашением долга, ему могут запретить переводить кредитные средства или снимать наличку с кредитки.

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Об этом в банке рассказали в ответ на жалобу клиента на профильном форуме Минфин. Как рассказал клиент банка, он не смог перевести кредитные средства со своей карты на другую карту. Также оказалось, что он больше не может снимать с нее наличку. Правда, все еще есть возможность оплачивать покупки кредитными средства.

"Якобы из-за войны, но война уже почти год идет и все работало. Просрочек никогда не было кредитная история идеальная", – пожаловался клиент. В ответ в банке отметили, что постоянно пересматривают условия использования кредитных средств (как и сам размер кредитного лимита). И при этом учитывают сотни показателей.

"Кредитная история также учитывается, однако это не единственный и не главный фактор, ведь каждый из показателей имеет свой вес и влияет на конечное решение. При снятии такого ограничения банк отправляет уведомление", – отметили в ПриватБанке.

К слову, если банку покажется, что клиент использует свой счет для сомнительных операций, карты могут заморозить даже без предупреждения. Это правило касается не только "Привата", а всех украинских банков.

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