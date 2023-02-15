ПриватБанк оставляет клиентов без денег: в ответ на жалобы советуют звонить на горячую линию, а вернуть средства можно только через суд

ПриватБанк отказывается возвращать средства, потерянные в результате отключения терминала. Таких случаев – десятки и сотни. Каждый раз в финучреждении предлагают оставлять заявки на возврат средств, но после отказа клиентам банка некуда обращаться. Кроме того, банк также отказывается возвращать средства, которые без подтверждения и ведома владельца со счетов списывают мошенники.

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Как показывает судебная практика, вернуть средства можно только по искам и с помощью адвокатов. О том, как украинцы лишаются средств через банковское учреждение, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы теряют деньги, в "Привате" советуют подавать многочисленные заявления на горячую линию

С началом отключения электроэнергии количество проблем с терминалами и банкоматами взлетело в разы. Чаще украинцы сталкиваются с такой проблемой: снимали средства с банкомата, отключили электроэнергию (деньги списали со счета, но не выдали), пополняли счет на терминале – средства терминал "съел", но из-за отключения света на счет они не попали.

Киевлянка София, пытаясь пополнить свой счет через терминал, потеряла 2 тыс. грн. Она сразу подала заявку на горячую линию банка, но получила отказ. А когда девушка пришла в отделение банка, ей снова предложили подать заявку на горячую линию.

"Сказали: надо подавать заявку с того мобильного, с которого авторизовались в терминале – мы так и делали. Если она отклонена – то все, следующие будут такие же. И еще сказали, что терминал мог выплюнуть 2 тыс. тогда, когда дали свет, поэтому могли и отказать в возвращении средств", – рассказывает OBOZREVATEL София.

Свой счет она пыталась пополнить еще во время экстренных отключений электроэнергии. То есть, по логике сотрудника отделения, девушка после отключения терминала должна часами караулить возле него, ожидая включения света.

В пресс-службе ПриватБанка OBOZREVATEL повторили рекомендации: если терминал не пополнил счет, но забрал средства, нужно звонить в 3700. Вроде бы все сбои в банке должны отслеживать, а при необходимости проводят инкассацию терминала.

"При обработке заявки на возврат средств проверяются данные по терминалу, который фиксирует все внесенные в него купюры и проведенные операции. При необходимости проводится инкассация, по результатам которой оказывается избыток средств", – рассказывают в "Привате".

При этом в соцсетях и на профильных форумах можно найти сотни жалоб: терминалы принимают денежные средства и не пополняют счет. Ожидать рассмотрения заявки на возврат средств приходится несколько недель, а после получения отказа в лучшем случае можно повторно направить заявку.

В НБУ советуют: если вам показалось, что банк нарушил ваши права, вы можете направить жалобу. У Нацбанка есть полномочия контролировать работу банков и даже штрафовать их за нарушения. Жалобу можно оформить онлайн по ссылке.

Деньги исчезают со счетов: в "Привате" снова советуют обращаться на горячую линию

Еще несколько лет назад OBOZREVATEL впервые написал о случае, когда с карты ПриватБанка снимали средства вроде бы в виде оплаты "за развлечения", без подтверждения через приложение или ввод кода из СМС. Тогда в банке объяснили, что это возможно в случае, если пользователь сам предоставил свои банковские данные продавцу.

И даже если таким образом мошенники снимают десятки тысяч гривен с карты, все, что могут посоветовать в "Привате" – оставить заявку на горячей линии банка и ждать, пока заявление рассмотрит платежная система. В НБУ также говорят: если мошенничество произошло не по вине банка, разбираться в этом должны правоохранители.

Однако в судах иногда занимают позицию клиентов. В распоряжении OBOZREVATEL есть материалы дела 2/336/358/2023. С карты клиентки "Привата" украли 105 тыс. грн (часть средств сняли с помощью упомянутой схемы). В результате банк не просто не помог клиентке, а еще и начал начислять проценты на кредитные средства, которые также украли мошенники.

Клиентка обратилась в суд. И Шевченковский районный суд Запорожья 23 января этого года принял решение: все средства должен вернуть ПриватБанк. Кроме того, финансовое учреждение должно вернуть и 9,4 тыс. грн – эти деньги списали за задолженность по кредиту, которые на клиентку взяли мошенники (фактически сняли средства с кредитного счета).

"КБ "ПриватБанк" осуществило удержание из ее собственных средств в счет погашения долга за пользование кредитными средствами по указанным ранее карточным счетам в общей сумме 9480 грн", – говорится в материалах дела.

То есть, если обратиться к адвокатам, написать заявления в суд, вполне возможно, что обязать банк вернуть средства можно. При этом "Приват" во всех случаях потери средств всегда защищает свои интересы: предлагает подавать жалобы на горячую линию, обратиться к правоохранителям. Клиенты же фактически остаются один на один с неработающими терминалами и жуликами.