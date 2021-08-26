Денег на субсидии в Украине может не хватить: министр назвал критический месяц

В Украине бюджетных средств, выделенных на субсидии в 2021 году, может не хватить на компенсацию расходов на коммуналку. Чтобы не допустить задержки, придется вносить изменения в бюджет страны. Критическая ситуация может наступить уже с октября.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс" сообщил министр финансов Сергей Марченко. "Финансирование субсидий – один из показателей, которые требуют корректив в бюджете на этот год", – пояснил политик. Критическими месяцами министр назвал октябрь-ноябрь. При этом он добавил, что доходы бюджета будут перевыполнены, что позволит легко скорректировать главный финансовый документ страны и увеличить расходы на субсидии.

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Что важно знать:

О том, что денег на субсидии может не хватить, говорили еще в прошлом году

В 2020-м на субсидии выделили больше 39 млрд грн, а в 2021-м только 35 млрд грн. И это в условиях, когда выросли тарифы на газ, с 1 января подорожала электроэнергия. В результате уже в августе из 35 млрд использовали более 31,4 млрд.

Еще в прошлом году ряд экспертов, в том числе бывший министр соцполитики Андрей Рева, утверждали, что 35 млрд грн на субсидии не хватит. И такой прогноз себя оправдал.

Правила по субсидиям менять в 2021-м не собираются

Требования к субсидиантам уже ужесточили в мае. К примеру, ввели требования по площади жилья, наличию нескольких автомобилей, нескольких объектов недвижимости т.д.

Субсидии не будут задерживать, если в Раде вовремя примут правки

Чтобы изменить бюджет, нужно решение парламента. Поэтому от того, сможет ли Кабмин вовремя разработать правки, а Рада – их принять, зависит своевременная выплата субсидий. При этом денег в бюджете, как говорит Марченко, хватает.

Напомним: