"Даже матрас не поместился": в Киеве за $33 тыс. продают квартиру в 20 квадратов без окон

Киевляне в сети Facebook обсуждают продажу смарт-квартиры площадью всего в 20 квадратов за $33 тыс. За каждый квадрат жилья придется заплатить $1650, при этом в квартиру не поместился даже матрас.

Объявление на своей странице разместил юрист Клим Братковский. "Это лучшее дно смарт квартир на 20-и метрах на 1 этаже (очевидно нежилая недвижимость), продается за дорого. Порадовали розетки в душе и телевизор в ногах", – написал он.

В квартире нет окон, однако есть дверь с кухни во двор. Как предположил юрист, изначально это было нежилое помещение, которое предназначено для коммерческого использования.

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"Продается 1 комнатная квартира в новом доме по улице Светлицкого 35 на 1/17 этажного дома площадью 20 м.кв. В квартире выполнен качественный свежий ремонт, установлена бытовая техника и мебель. В ванной душевая кабина, бойлер, стиральная машина, счетчики на воду", – говорится в объявлении.

В комментариях киевляне отметили: в объявлении говорится о наличии садиков и школ рядом, однако в такой квартире жить с детьми будет крайне сложно. "Даже матрас поперек помещения не лег – его волнами выгибает. Удобненько. А прозрачная дверь из кухни в мир – это вообще нечто", комментирует читательница Братковского.

Как ранее писал OBOZREVATEL, цены на аренду квартир растут не только в столице, но и в пригороде. Из-за наплыва студентов, карантина и более выгодных цен все больше жителей Киева принимают решение арендовать жилья в ближайшем пригороде. В среднем за аренду жилья в городах-спутниках придется заплатить дороже, чем месяцем ранее.