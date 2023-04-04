Часть украинцев может получить 230 грн доплаты к пенсии: кого касается

В Украине овдовевшие жены и мужья ветеранов боевых действий имеют право на увеличение пенсии. Доплата составляет 10% от минимальной пенсии, то есть 230,4 грн в 2023 году (минимальная пенсия – 2304 грн).

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Такие правила предусмотрены законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", пишет профильное издание "На пенсии". В редакцию обратилась жительница Харькова с просьбой разъяснить, в каких случаях можно получить доплату.

"Я – вдова участника боевых действий (локальные войны), инвалида 1-й группы общего заболевания. Прочитала в газете о том, что супруги умерших участников боевых действий и участников войны, которым была установлена инвалидность, получают доплату к пенсии – 10% от минимальной. Имею ли я право на такую доплату? В социальной защите мне отказали", – написала женщина.

Юристы проекта объяснили, что женам и мужьям умерших участников боевых действий, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, пенсии повышаются на 10% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Эта сумма как равна минимальной пенсии.

Важно, что доплаты могут получить только те супруги погибших ветеранов, которые не вступали в брак с третьими лицами. Кроме того, обращаться за назначением доплаты нужно не в социальную защиту, а в Пенсионный фонд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пенсии с 1 апреля пересчитали автоматически тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Выплаты пересчитают с апреля, однако с учетом доплаты будут платить задним числом со следующих месяцев.

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