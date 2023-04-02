Украинцам с апреля пересчитали пенсии: кому и сколько доплатят 

В Украине пенсии с 1 апреля пересчитали автоматически тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Выплаты пересчитают с апреля, однако с учетом доплаты будут платить задним числом со следующих месяцев.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Украине продолжает работать на пенсии каждый четвертый (2,7 млн человек). Раз в два года они имеют право на перерасчет выплат, так как их стаж растет. Повышать пенсию будут только в том случае, если по состоянию на марта у вас появилось 24 месяца стажа.

Рассмотрим несколько вариантов. Допустим, ваша пенсия составляет 5000 грн и у вас есть 35 лет стажа. После перерасчета вы можете получить прибавку в размере 100 грн. Повышать будут только расчетный размер выплат (без надбавок за возраст, стаж сверхнормы). Важно отметить, чем выше у вас была зарплата, тем на большую прибавку вы можете рассчитывать.

Перерасчет предусмотрен бюджетом Украины и происходит автоматически. Для этого не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда. Само повышение рассчитывается с апреля, но происходит с опозданием (так как Пенсионный фонд с задержкой получает статистику). Однако, даже если повышение состоится позже, недополученную за апрель сумму вам выплатят позже.

Напомним, наиболее значительное повышение (почти на 12%) произошло в марте. Следующее масштабное повышение абсолютного большинства пенсий состоится только в следующем году. А традиционную декабрьскую индексацию пенсий в 2023-м отменили.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине у некоторых пенсионеров могут забрать часть пенсий. По решению суда их выплаты могут забирать для уплаты долгов (в том числе коммунальных).

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