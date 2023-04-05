Часть переселенцев в Украине осталась без выплат: что нужно сделать, чтобы получить деньги

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые изменили свое место регистрации через Дію, нужно обратиться в органы соцзащиты. Это необходимо для продления выплат, которые им не переназначили автоматически. Речь идет о помощи по 2000 грн на одного взрослого человека и по 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

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Об этом предупредили в Минреинтеграции. В министерстве отметили: к ним обратились переселенцы, которым задерживают выплаты денежной помощи. Оказалось, что эти граждане изменили место регистрации с помощью портала Дія.

"В настоящее время вопрос автоматического переназначения помощи на проживание нуждается в доработке. Для своевременного получения помощи на проживание ВПЛ следует обратиться в Управление социальной защиты населения по новому месту фактического проживания", – отметили в ведомстве.

При этом органы соцзащиты не должны требовать оформления повторного заявления на получение помощи. Выплаты должны продолжиться на основе уже зарегистрированного заявления по месту жительства.

"Для этого работники соцзащиты должны отправить запрос на получение электронного дела, предварительно сформированного на основании зарегистрированного заявления от переселенца. Обратите внимание, что помощь на проживание будет начислена за все месяцы с момента изменения фактического места жительства ВПЛ", – объяснили в ведомстве.

В Минсоцполитики в свою очередь заверили, что вопрос автоматического переназначения помощи на проживание будет решен до конца апреля. После этого обращаться за продлением выплат не придется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине расширили программу безвозвратных грантов на открытие собственного бизнеса. В частности, были увеличены суммы грантов для ветеранов – максимум до 1 млн грн, а для членов их семей – 500 тыс. Кроме того, теперь можно выдавать деньги бизнесу, который находится на территориях возможных боевых действий.

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