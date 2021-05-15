Зубко пожаловался, что много платит за госдачу в Конче-Заспе

Бывший вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко ежемесячно платит за аренду государственной дачи в Конче-Заспе площадью в 265 квадратов около 104 тыс. грн. Это, по словам политика, является для него существенной суммой. Такую информацию он опубликовал в ответ на заявление президента Владимира Зеленского о том, что бывшие чиновники за символические суммы живут на госдачах.

Как написал Зубко на своей странице в Facebook, в Конче-Заспе он живет с 2016 года. За это время размер аренды увеличился почти в два раза. Стоит отметить, что согласно данным сайтов объявлений, стоимость аренды для бывшего вице-премьера действительно соответствует рыночным расценкам.

"Может для кого-то это "символические суммы" за оплату жилья, для меня – нет. Ни 58 тыс. грн в 2017 году, ни 69 тыс. грн в 2020 году, ни 104 тыс. грн в 2021 году за месяц. Очень хорошо помню, что "Бесплатный сыр может быть только в мышеловке", – написал Зубко.

В подтверждении своих слов политик опубликовал платежки за последние годы и фотографию самого дома (половина площади находится в подвальном помещении).

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая под председательством Зеленского состоялось экстренное заседание СНБО. На нем в частности была принята Стратегия развития кибербезопасности и применены персональные санкции против преступников.

Подробнее о том, какие решение принял Совет нацбезопасности, читайте в нашей онлайн-трансляции.