В сети показали цены элитного ресторана в Буковеле. Фото чека на 9,5 тысяч

В сети появилась фотография чека из ресторана "Кайзер" на украинском горнолыжном курорте Буковель.

Судя по опубликованному снимку, за большой обед с алкоголем в этом заведении можно заплатить около 9 500 гривен. Копию чека перерепостила в Facebook пользовательница Алла Пономаренко.

Что касается напитков в "Кайзере", за капучино там просят 85 гривен, за американо – 65. Самая дорогая в чеке – хреновуха, которая стоит 1000 гривен за литр.

Салат "Бурячок" обойдется в 130, "Греческий" – в 250 гривен. Одна порция борща стоит в ресторане 215 гривен.

Добавим, два года назад цены в меню этого заведения были немного меньше. Судя по фото, опубликованным посетительницей "Кайзера" в 2018-м, капучино тогда стоило 72, американо – 48 гривен. Салат "Грецкий" – 155 гривен.

Меню и цены ресторана в декабре-2018:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы и иностранные туристы 10 января продолжили "штурмовать" горнолыжные курорты Украинских Карпат. Несмотря на введенный с 8 января усиленный карантин, они игнорировали ограничения в условиях пандемии коронавируса.

Ранее на отдыхе в Буковеле заметили президента Владимира Зеленского.