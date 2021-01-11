У мережі показали ціни елітного ресторану в Буковелі. Фото чека на 9,5 тисяч

У мережі з'явилася фотографія чека з ресторану "Кайзер" на українському гірськолижному курорті Буковель.

Судячи з опублікованого знімку, за великий обід з алкоголем у цьому закладі можна заплатити приблизно 9500 гривень. Копію чека перерепостила у Facebook користувачка Алла Пономаренко.

Щодо напоїв у "Кайзері", за капучино там просять 85 гривень, за американо – 65. Найдорожча в чеку – хріновуха, яка коштує 1000 гривень за літр.

Салат "Бурячок" обійдеться в 130, "Грецький" – у 250 гривень. Одна порція борщу коштує в ресторані 215 гривень.

Додамо, два роки тому ціни в меню цього закладу були трохи меншими. Судячи з фото, опублікованих відвідувачкою "Кайзера" в 2018-му, капучино тоді коштувало 72, американо – 48 гривень. Салат "Грецький" – 155 гривень.

Меню і ціни ресторану в грудні-2018:

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці та іноземні туристи 10 січня продовжили "штурмувати" гірськолижні курорти Українських Карпат. Незважаючи на введений із 8 січня посилений карантин, вони ігнорували обмеження в умовах пандемії коронавірусу.

Раніше на відпочинку в Буковелі помітили президента Володимира Зеленського.