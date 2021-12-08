Борщ становится деликатесом: за год цена на его ингредиенты выросла почти в три раза

В 2021 году в Украине стремительно подорожали овощи борщевого набора. В конце года за то, чтобы купить все необходимые ингредиенты, придется заплатить в 2,6 раза больше, чем в декабре 2020-го. По словам аналитиков, ключевой причиной этого является сокращение посевных площадей. Усугубленной, к тому же, неблагоприятными погодными условиями.

По информации EastFruit, практически все необходимые для борща овощи в 2021 году выросли в цене в несколько раз. В частности:

морковь – в 2 раза;

лук – в 2,5 раза, цены;

капуста белокочанная – в 3 раза;

свекла столовая – в 3 раза.

"Единственным товаром борщевой группы, который не подорожал, а наоборот подешевел, остаётся продовольственный картофель. Средние оптовые цены на украинский картофель в данный момент на треть ниже, чем годом ранее", – отмечают аналитики.

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Главной причиной повышения цен на овощи борщевой группы аналитики называют сокращение посевных площадей, усугублённое неблагоприятными погодными условиями. В качестве доказательства этому они приводят ситуацию с картофелем.

"Площади под картофель, который был дорогим несколько лет кряду, фермеры в последние 2 года расширяли. Поэтому цены на него и оказались ниже, чем в прошлом году", – подчеркивают эксперты.

Впрочем, они называют и другие факторы, которые негативно повлияли на цены овощей борщевого набора. Речь идет о:

ухудшение прибыльности выращивания этих культур на фоне взрывного роста цен на зерновые и масличные культуры;

высокий уровень риска при выращивании лука, свеклы, моркови или капусты;

открытие рынка земли.

"Теперь большинство аграриев, чтобы остаться в бизнесе, буквально вынуждены скупать землю, направляя в неё свободные ресурсы. Те самые, которые могли бы быть инвестированы в овощное производство", – объяснил последний пункт экономист инвестиционного департамента ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Андрей Ярмак.

В октябре 2021 года приготовление борща на порцию из четырех человек стоило около 65 грн. Речь идет о блюде, приготовленном по традиционному рецепту без дополнительных изысков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине может сильно подорожать гречка. Сейчас ее цена составляет около 50 грн/кг, но, по прогнозам экспертов, она будет выше уже к Новому году. Такую ситуацию, по их словам, спровоцировал дефицит крупы.

Кроме того, продолжается стремительный рост цены на огурцы. По состоянию на начало декабря она составляла 48-55 грн/кг.

По информации аналитиков, к этому привело ограничение предложения. При этом они отмечают: текущие цены – не предел.