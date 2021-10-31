В Украине подорожал борщевой набор: как изменились цены

Приготовление борща на порцию из четырех человек в октябре 2021 года обойдется в среднем в сумму 65,16 грн. Это относится к блюду, приготовленному по традиционному рецепту без дополнительных изысков.

Об этом свидетельствуют данные исследование Офиса эффективного регулирования. Стоимость продуктов для борща выросла на 5,52% в сравнении с октябрем 2020 годом.

Больше всего изменилась цена (в большую сторону) на такие продукты, как буряк (+62,43%), морковь (+35,01%) и капусту (+34,87%). Незначительно подешевели только картошка (-8,05%) и незаменимая приправа к украинскому блюду (-8,04%).

Другие ингредиенты к этому блюду выросли также, но не так существенно, чтобы отразиться на кошельке среднестатистического украинца.

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Напомним, прекрасным дополнением к борщу, который сделает обед более сытным и необычным, могут стать не пампушки, а чесночные вафли.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ноябре повысится стоимость на ряд товаров первой необходимости.