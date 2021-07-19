Стоимость биткоина ровна нулю, ее потенциал значительно преувеличен, заявил автор книги "Черный лебедь" Нассим Талеб. При этом аналитик назвал первую криптовалюту одной из самых хрупких.

Слова Талеба процитировало издание CNBC. По его словам, для поддержания стоимости валюты нужен постоянный к ней интерес. Из-за этого можно утверждать, что настоящая ценность – "ноль".

"Золото и другие драгоценные металлы в основном не требуют технического обслуживания, не деградируют за исторический период и не требуют технического обслуживания для обновления своих физических свойств с течением времени", – сравнил он.

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Талеб добавил, что биткойн "поддерживал чрезвычайно высокую волатильность" – от 60% до 100% "на протяжении всей своей жизни", хотя это не означает, что криптовалюта не может "вытеснить фиат", то есть деньги, обеспеченные правительством.

"Действительно, желательно иметь хотя бы одну настоящую валюту без правительства...Но новая валюта просто должна быть более привлекательной как средство сбережения за счет отслеживания взвешенной корзины товаров и услуг с минимальной ошибкой", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива".