Безработным в Украине облегчили жизнь: Кабмин принял постановление

Кабинет министров разрешил дистанционно подтверждать статус безработного в центре занятости. Такая возможность будет действовать до конца карантина.

Соответствующее постановление принято правительством в среду ,10 марта. Им также урегулированы другие механизмы предоставления населению услуг в сфере занятости.

В частности, документом предусматриваются такие изменения:

подтверждение безработным статуса безработного в период карантина в дистанционном режиме, без необходимости непосредственного посещения центра занятости;

увеличение срока подачи в центры занятости документов, на основании которых им предоставлен статус безработного в период карантина в режиме онлайн - с 10 до 30 дней;

внедрение дистанционного составления плана трудоустройства;

получение права на прохождение профессиональной подготовки лицами, освобожденными с военной службы после участия в проведении АТО до достижения ими пенсионного возраста;

предоставление работодателям права на получение компенсации за уплату ЕСВ за трудоустройство неработающих трудоспособных лиц, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

"Минэкономики постоянно работает над расширением программ по безработице и упрощением доступа к ним, чтобы люди могли быстро и просто получать средства, а также находить новую достойно оплачиваемую работу", – отметил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по итогам 2020 года количество безработных выросло на треть – до 485,3 тыс. человек. Услугами Государственного центра занятости в течение прошлого года воспользовались 2,2 млн украинцев, ищущих работу, из них 1,2 млн человек имели статус зарегистрированного безработного. Помощь по безработице получали 1,1 млн человек.