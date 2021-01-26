В Украине за год стало на треть больше безработных

В Украине по итогам 2020 года количество безработных выросло на треть – до 485,3 тыс. человек.

Уровень безработицы населения вырос с 8,1% до 9,3% рабочей силы (по методологии Международной организации труда). Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Услугами органа в течение года воспользовались 2,2 млн украинцев, ищущих работу, из них 1,2 млн человек имели статус зарегистрированного безработного. Помощь по безработице получали 1,1 млн человек.

При содействии службы занятости было трудоустроено 606 тысяч украинцев, в частности, 385 тысяч – зарегистрированных безработных.

Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, составило 169 тысяч человек. Число вакансий в базе данных государственной службы занятости в течение года – 829,7 тысячи единиц.

В Госслужбе отметили, что в течение 2020 года принимали меры по смягчению последствий карантина и роста уровня безработицы, в частности, с помощью активных программ занятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество вакансий в Украине с начала октября упало на 13%. Больше всех падает количество вакансий в сфере питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

В топе востребованности на рынке труда оказались фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры. Также растет количество вакансий на рынке IT. Стало больше работы и для заробитчан.