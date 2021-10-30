Бензин в Украине и мире подорожал вдвое за 20 лет: где платят по 60 грн за литр

Бензин в Украине за последние 20 лет подорожал вдвое. Если в 2001 году литр продавали в среднем 0,6 доллара (3,2 грн по тогдашнему курсу), то в конце октября 2021-го за литр А-95 просят уже 1,21 доллара (31,74 грн по нынешнему курсу). Такая цена вдвое ниже, чем в Гонконге, где жители платят по 60 грн за литр. Это страна с самым дорогим топливом в мире.

Несмотря на такое существенное подорожание, украинцы теперь могут покупать больше автомобильного топлива, подсчитал OBOZREVATEL. Если на среднюю зарплату начала 2000-х (около 60 долларов) можно было купить 60 литров бензина, то в 2021-м на среднюю зарплату почти в 530 долларов (14 тыс. грн) можно приобрести уже 438 литров. Зато в Гонконге на среднюю зарплату (2170 долларов) можно купить аж 847 литров А-95.

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Интересно, что украинские цены на бензин практически равны средним по миру. Так, по данным Aljazeera, в 2001-м году среднемировая цена литра топлива составляла 0,6 доллара за литр, а в 2021-м – 1,2 доллара.

Согласно данным сервиса Globalpetrolprices, топ-3 стран с самым дорогим бензином в сентябре 2021 года был таким:

Гонконг– 2,56 доллара за литр (67,23 грн);

Нидерланды - 2,18 доллара (57,25 грн) ;

Центральноафриканская Республика (ЦАР) - 2,14 доллара (56,2 грн).

Самый доступный для населения бензин – в странах с большими запасами нефти. Топ-3 стран с самым дешевым топливом:

Венесуэла – 0,02 доллара за литр (53 коп.);

Иран – 0,06 доллара (1,58 грн);

Сирия - 0,23 доллара (6,04 грн).

На время карантина, связанного с пандемией коронавируса, в Украине решили на государственном уровне ограничить стоимость бензина и дизельного топлива на заправках. Предельные цены ввели в мае 2021 года.

Предельная цена бензина для заправок включает в себя среднюю стоимость топлива, которую рассчитывает Кабмин по специальной формуле, а также разрешенную торговую наценку. К слову, стоимость бензина и дизеля рассчитывается по формуле, аналогичной "Роттердам+" для угля, которая действовала с 2016 по 2019 год. АЗС разрешается "накидывать" по 5 грн к цене за каждый литр бензина и по 7 грн – дизтоплива.

Предельные цены на бензин пересматривают трижды в месяц. Их устанавливают с 3, 13 и 23 дня месяца. Важно помнить, что регулирование не распространяется на премиальные сорта топлива.

С 23 октября по 3 ноября действуют такие предельные цены (уже с учетом максимальной наценки):

бензин – 33,2 грн/л;

дизтопливо – 32,07 грн/л.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, как определить качество топлива на АЗС. Для этого важно заглядывать в паспорт качества на заправках.