Кабмин ввел ограничение цен на топливо в Украине: какой будет стоимость
Кабинет министров принял постановление, которым вводится госрегулирование цен на топливо на период действия карантина. Установлены предельные уровни торговой надбавки к цене дизтоплива (не выше 7 грн/л) и бензина (не выше 5 грн/л).
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в правительстве. Средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.
Осуществлять расчеты предлагается обязать НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Последние будут публиковать цены одного литра ДТ и бензина до 5 числа ежемесячно.
Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов – 30,22 грн/л.
Ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что Минэкономики вводит предельные цены на бензин и дизель с привязкой к ценам в портах региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, то есть по аналогии с формулой "Роттердам +", которая действовала для угля в 2016-2019 годах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине во вторую неделю мая цены на бензин продолжили рост. АЗС с 7 по 11 мая подняли цены на бензин и дизтопливо в пределах 10-50 коп./л, и стоимость не только вернулась на уровень начала апреля, но и превысила его на 10-15 копеек.
Кабинет министров Украины ввел для сетей АЗС декларирование изменения цен на бензин и дизтопливо на 1% и более. Также в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость добавили бензины марок А-92 и А-95, а также дизельное топливо.