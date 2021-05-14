Кабмин ввел ограничение цен на топливо в Украине: какой будет стоимость

Кабинет министров принял постановление, которым вводится госрегулирование цен на топливо на период действия карантина. Установлены предельные уровни торговой надбавки к цене дизтоплива (не выше 7 грн/л) и бензина (не выше 5 грн/л).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в правительстве. Средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Осуществлять расчеты предлагается обязать НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Последние будут публиковать цены одного литра ДТ и бензина до 5 числа ежемесячно.

Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн/л, бензинов – 30,22 грн/л.

Ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что Минэкономики вводит предельные цены на бензин и дизель с привязкой к ценам в портах региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, то есть по аналогии с формулой "Роттердам +", которая действовала для угля в 2016-2019 годах.

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