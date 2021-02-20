В Украине мошенники портят банкоматы: после использования можно лишиться всех денег

В Украине мошенники научились незаметно портить банкоматы, после использования такого аппарата можно не досчитаться денег или вовсе лишиться всех средств на счету. О том, какими схемами пользуются злоумышленники и как защититься, читайте в материале OBOZREVATEL.

В прошлом году в Украине число "испорченных" банкоматов резко увеличилось, рассказывает OBOZREVATEL замдиректора ассоциации межбанковских платежных систем "ЕМА" Олеся Данильченко. В декабре 2020-го задержали двух иностранцев (из Польши и Болгарии), они устанавливали на банкоматы специальные устройства (о них позже), которые позволяли создать дубликаты карт.

"В этом году было всего несколько таких случаев. Но до сих пор есть попытка незаконных транзакций из-за тех "гастролеров". Они собрали массив данных по картам, а потом продали их иностранцам", – говорит Данильченко.

О том, что мошенники устанавливали специальные приборы, знают только правоохранители и банки. Клиентам об этом не сообщают. В лучшем случае банк посоветует (или потребует) от клиента перевыпустить карту или заменить ПИН-код. Причину при этом, как говорит Данильченко, называть не должны.

Если банк не хочет рассказывать о том, что через его банкоматы воровали средства, он может просто дать клиенту несколько дней на замену карты и даже заблокировать ее для того, чтобы мошенники не смогли снять деньги.

Мошенники научились устанавливать специальные устройства, которые способны "считать" пластик и "запомнить" всю информацию о нем. После на специальном приборе злоумышленники могут создать полный дубликат чужой банковской карты.

Чаще всего вместе с таким устройством (его называют скимминг) также прячут на банкомате и небольшую камеру, с помощью которой "подглядывают" за циферблатом. В таком случае у преступников сразу есть и карта, и пароль. "Это делается для того, чтобы считать ваш пин-код, код карты и сделать ее "клон". После этого с карты смогут снимать деньги без вашего ведома", – рассказывает OBOZREVATEL эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов.

В ассоциации межбанковских платежных систем "ЕМА" назвали несколько методов защиты от такого вида мошенничества:

прикрывать клавиатуру банкомата, когда вводите ПИН-код;

сравнить банкомат с его экранной заставкой (не должно быть отличий);

регулярно менять ПИН-код;

установить лимит на снятие налички.

Более распространенный способ обмана – специальные "липкие" ленты, которые устанавливаются в разъем для выдачи налички. Такие треппинги легко изготовляются, не требуют особых знаний и навыков. К ним прилипает часть купюр.

Если не пересчитывать наличку сразу на месте, то нехватку можно обнаружить слишком поздно. К примеру, в прошлом году в Чернигове задержали пару, которая устанавливала на банкоматы алюминиевые профили с клейкими лентами. Они захватывали все деньги, которые выдавал банкомат. Клиенты думали, что аппарат неисправный и просто уходили. Таким образом им удалось украсть 250 тыс. грн.

Это удаленный способ мошенничества. Есть и старые схемы: когда подходят сзади, подглядывают ПИН-код, потом случайно роняют карточку и благодаря ловкости рук меняют на другую, рассказывает Руслан Болгов.

"Потому дистанция должна соблюдаться. Не стесняйтесь, повернитесь и попросите человека отойти от вас. Это нормальная реакция. Если человек не понимает просьбу – пропустите его лучше вперед и подождите", – советует эксперт.

Единственный способ защититься от мошенничества – соблюдать все правила безопасности, прикрывать рукой клавиатуру, и присматриваться к банкомату. Полностью защищенным можно считать только аппараты в отделениях банков, в других же местах, даже если они под наблюдением камер, аппараты могут испортить мошенники.