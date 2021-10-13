Банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев: списывают деньги со счетов, а наличку не выдают

Украинцы стали чаще жаловаться на банкоматы государственного ПриватБанка. С карточек клиентов списывают запрошенные суммы, но наличные или не выдают вовсе, или выдают не в полном объеме. Банк готов возместить ущерб, но для этого придется пождать минимум сутки, а если карточку выдавал другой банк, то и дольше.

Это становится проблемой для тех, кому деньги нужны срочно, свидетельствуют жалобы на специализированном форуме "Минфин". Пользователи Kathrynka и TakoYana столкнулись с проблемой в один и тот же день.

"Пошла снимать деньги в банкомате ПриватБанка (зарплатная карта Креди Агриколь Банка). Первые 2000 грн банкомат выдал, а на вторые написал "Технічна помилка", но при этом обе операции были успешны, и деньги списали со счета. То есть, согласно балансу, формально я сняла 4000 грн, а по факту на руках оказалось только 2000 грн... Теперь мне не за что жить, потому что банкомат "съел" мои деньги", – рассказала первая клиентка.

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Во втором случае сумма была крупнее –14 000 грн. И деньги были нужны на оплату медицинских услуг: "Банкомат выдал ошибку, денег не дал, но с карты списал 14 000 грн. Служба поддержки заявила, что ждать сутки надо. Так как срочно нужны деньги пришлось брать с кредитной карты".

В такой ситуации нужно, в первую очередь, обратиться к банку, который выдал карту. Кроме того, следует позвонить по номеру, который указан на самом банкомате.

Представители "Привата" в ответах на жалобы подтвердили: подождать возврата придется независимо от того, с карты какого банка сняли деньги. Правда, для тех, кто использовал карточку не от ПриватБанка, срок ожидания может быть дольше.

"Необходимо обратиться в банк, выдавший карту, для подачи заявки на возврат средств. Ведь только банк-эмитент может идентифицировать вас как владельца карты и проверить факт списания средств... Мы предоставляем всю необходимую информацию для возврата средств по таким заявкам, когда к нам поступает запрос, сформированный в соответствии с правилами платежной системы", – объяснили представители банка.

В некоторых случаях для обработки заявки (от клиента "Привата" или от другого банка) нужно провести инкассацию банкомата. Как объяснили в банке, так поступают, дабы убедиться, что деньги точно не были выданы на руки.

В целом в банке заявляют, что никакой "эпидемии" в банкоматах нет, и каждая ошибка – результат совпадения обстоятельств. Впрочем, чтобы минимизировать риски, украинцам советуют:

перед использованием осмотреть банкомат – в окне выдачи наличных не должно быть посторонних элементов;

пересчитывать выданные деньги так, чтобы это фиксировала камера – если АТМ выдаст меньше, чем нужно, это будет легко доказать;

если банкомат не выдал деньги, не отходить от него и звонить в банк прямо оттуда;

если банк отказался отдавать деньги, нужно написать жалобу в полицию и Национальный банк Украины (НБУ).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский Monobank обзаведется собственными банкоматами. Эксперты считают, что АТМ от "Моно", в первую очередь, понадобятся на пополнения карточек, а не для снятия наличных.