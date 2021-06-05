Банки начали выдавать украинцам кредиты под растаможку "евроблях"
Украинские банки начали выдавать кредиты на растаможивание импортных автомобилей на европейских номерах. По новым правилам "евробляхи" могут растаможить авто по льготным правилам.
Об этом UBR.ua рассказал юрист и таможенный брокер Иван Казачук, также представляющий интересы общественной организации "Авто Евро Сила" (АЕС). "Многие финансовые учреждения – под большие кабальные условия от 80% годовых", – рассказал он, отметив, что АЕС подобные предложения не рассматривает.
Юрист сообщил, что размер средств, необходимых для растаможки евроблях, колеблется в пределах €1-2 тыс. "Условия – это официальная работа и чистая кредитная история", – подчеркнул он. Процент, под который OTP Bank выдает подобные займы, зависит от многих факторов: сумма, сроки, доходы заемщика и т.д.
В Украине "евробляхи", ввезенные до конца 2020 года, растаможат по особым условиям. На оформление дадут 180 дней с момента, как законы вступят в силу. Как подсчитал глава профильного комитета Даниил Гетманцев, в среднем растаможка будет стоить не более 1000 евро.Сколько нужно заплатить
По новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС – только с акциза. Вот как он будет считаться:
Базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.
Базовая ставка зависит от возраста машины. Если меньше 9 лет, то платить ее вовсе не нужно. Дальше ставки меняются таким образом:
машине до 9 лет – 0 евро;
машине 10 лет – 25 евро;
машине 11 лет – 50 евро;
машине 12 лет – 75 евро;
машине 13 лет – 100 евро;
машине 14 лет – 125 евро;
машине от 15 лет – 150 евро.
Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его просчитать, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:
ставка для двигателя до 2000 куб. см – 0,25 евро
ставка для двигателя до 3000 куб. см – 0,2 евро
ставка для двигателя до 4000 куб. см – 0,25 евро
ставка для двигателя до 5000 куб. см – 0,35 евро
ставка для двигателя от 5001 куб. см – 0,5 евро
Доплата за дизель составляет 100 евро. Для примера просчитаем, какой размер акциза на растаможку автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.
Итак, по новым правилам:
машина возрастом 8 лет – 500 евро;
машина возрастом 14 лет – 625 евро.
По старым правилам:
машина возрастом 8 лет – 800 евро;
машина возрастом 14 лет – 1400 евро.
В Украине уже принимали особые правила для "евроблях", тогда им предлагали растаможить авто со сниженным акцизом еще и со скидкой в 50%. Однако сделали это далеко не все. По разным оценкам в Украине остаются до 500 тыс. машин на "еврономерах". По действующим правилам полиция может оштрафовать их на 170 тыс. грн.
Ольга Николаенко, юрист по таможенному праву, рассказала OBOZREVATEL: вопрос евроблях уже давно превратился в политический. Однако создание неравных условий между теми, кто ввез машины по правилам и заплатил все налоги и сборы, и теми, кто затянул этот процесс – налоговое неравенство.
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам, которые ездят на автомобилях с европейской регистрацией, для легализации машин придется искать их реальных владельцев за границей. Так, большинство "евроблях" оформлено на европейские компании, а их реальные владельцы – украинцы – ездят с доверенностями.