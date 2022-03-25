Apple наказала россиян за войну: карты перестанут работать в течение ближайших дней

В России в ближайшее время единственные карты системы "Мир", которую могут выпускать в России, отключат от Apple. Соответствующее обращение уже сделали к оператору платежной системы НСПК.

Как сообщают РИА Новости, бесконтактной оплатой Apple Pay россияне пользоваться не смогут. Уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни, сообщили агентству в пресс-службе платежной системы.

Ранее, еще с 11 марта, сервисы Apple Pay и Google Pay стали частично недоступны в России – из-за ограничений Mastercard и Visa. Их карты будут работать в стране только до конца срока своего действия. Добавлять же карты к платежным системам и, следовательно, рассчитываться ими где угодно, россияне больше не могут.

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К слову, компания временно ушла из страны, также Apple запретила российским пользователям смотреть онлайн-мероприятие. Популярные модели MacBook – ноутбуков от компании Apple – подорожали в России на 46-142% за три недели войны, которую РФ ведет против Украины. Цены на iPhone за это время выросли на 24-34%, а на iPad – на 13-34%. Технику от Apple продают по одной штуке в руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Apple объявил о прекращении продажи продукции в России. Новые "яблочные" гаджеты в РФ больше завозят. Когда закончатся запасы со складов, в стране не останется новой техники Apple.

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