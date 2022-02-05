"1000 грн за вакцинацию" для детей и на лекарства: какие новые функции уже появились в программе єПідтримка

Возможностью получить "1000 грн за вакцинацию" к 4 февраля уже воспользовались 8 млн украинцев, которые подали заявки на получение средств в приложении Дія. То есть речь идет о выплате 8 млрд грн. Деньги выдают с 19 декабря. С тех пор государственная программа претерпела немало изменений, стало больше вариантов, куда потратить деньги. Кроме того, уже расширился круг получателей средств.

Еще несколько новшеств находятся в разработке. Как именно изменилась єПідтримка за 1,5 месяца действия программы и какие новшества еще планируются, рассказывает OBOZREVATEL.

Категории расходов

Изначально "ковидную тысячу" можно было использовать только для оплаты билетов в музеи, кино, театры и на концерты, путешествия по Украине, занятия спортом и посещение спортивных мероприятий. Сразу после тестового периода в этот список добавились книги. Теперь это – самая популярная категория среди украинцев.

Видео дня

Со 2 февраля "1000 грн за вакцинацию" разрешили тратить также на образовательные курсы, канцелярские товары, спорттовары, книги и журналы. Кроме того, "ковидной тысячей" теперь можно оплатить питание в учреждениях образования и проживание в общежитиях на время учебы.

Лекарства для пожилых

Украинцы старше 60 лет с 24 января могут потратить деньги єПідтримки на лекарства. Покупать лекарства разрешается непосредственно в аптеке. Проверка возраста происходит в момент покупки.

При этом в Минздраве уже предупредили, что покупать можно только лекарства, а не любые товары, которые продаются в аптеке. Так, нельзя купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы.

1000 грн – школьникам

Программой с начала февраля могут воспользоваться украинские школьники. Минимальный возраст получателей снизили с 18 до 14 лет. Кроме того, в проекте выплаты украинцам с 12 лет. Правда, механизм для них еще не разработан.

Физические карточки для выплаты

В самом начале действия программы карточки єПідтримка были исключительно виртуальными. Соответственно, рассчитаться ими можно было или за покупки в интернете, или же исключительно с помощь функции NFC в смартфоне или другом гаджете. Однако в начале января банки начали выдавать пластиковые карты для получения "1000 грн за вакцинацию".

Больше банков

С 4 февраля открывать карточки для получения "ковидной 1000 грн" можно уже в 10 финучерждениях – к программе присоединился Idea Bank. В начале карті для получения выплаты выпускали лишь 6 банков. Теперь их список выглядит так: А-Банк, Альфа-Банк, Банк "Восток", Idea Bank, Izi Bank, Monobank, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и Укргазбанк.

Что уже в планах, но еще не работает

Оплата коммунальных услуг с помощью "ковидной тысячи" для украинцев старше 60 лет и лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп;

выплата дополнительных 500 грн за получение бустерной дозы прививки от коронавируса;

покупка лекарств для людей с инвалидностью 1-й и 2-й групп;

расширение программы на детей с 12 лет ;

возможность подать заявку на получение выплат не через Дію, а в офлайн-режиме (планируется во 2-3 квартале 2022 года).

К слову, использовать "тысячу за вакцинацию" можно в течение 4 месяцев с момента зачисления средств на счет получателя. Если же "ковидные" деньги не будут потрачены по истечению этого срока, то в течение 10 дней банк, в котором открыт счет, обязан вернуть средства государству.

Выдача "ковидной тысячи" будет длиться на протяжении практически всего 2022 года. Ее остановят 18 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" дала ответы на самые распространенные вопросы касаемо покупки билетов за "1000 грн за вакцинацию" – к примеру, о том, как быть, если проезд стоить дороже тысячи гривен. Кроме того, компания опубликовала видеоинструкцию, как купить билеты онлайн за "ковидную 1000 грн".