В Украине начали выдавать пластиковые карты для получения "1000 грн за вакцинацию"
У украинцев появилась возможность получить "1000 грн за вакцинацию" на физические пластиковые карты. Услугу уже запустили Альфа-Банк и Monobank.
Выдавать карты банки начали практически одновременно. В частности, по сообщению пресс-службы Альфа-Банка, его клиенты смогут получить "пластик" уже с 10 января. Клиенты же Monobank'а смогут получить физическую карту с 11 января, сообщил у себя в Telegram один из его сооснователей Олег Гороховский.
Что известно о карте Альфа-Банка
Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого им необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение Альфа-Банка.
Для того, чтобы получить "ковидную тысячу" на пластиковую карту, нужно выполнить несколько действий. В частности:
оформить карту в отделении банка;
скачать приложение Дія и в разделе "Послуги" выбрать "єПідтримка";
выслать заявку на получение средств и выбрать карту Альфа-Банка.
При этом в банке отметили, что пластиковая карта не является персонифицированной. Поэтому она выдается сразу же в отделении.
Также сообщается, что новые клиенты, кроме 1000 грн от государства, получат на свой счет Cash'U бонусы от Альфа-Банка. Их размер составит 100 гр.
Кроме того, подчеркивается, что действующие клиенты банка, у которых уже есть цифровая карта для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля. Сделать это они смогут двумя способами:
дистанционно заказав доставку по "Новой Почте";
непосредственно в отделении банка.
Что известно о карте Monobank'а
Клиенты Monobank'а, ранее оформившие карту єПідтримка, могут заказать "пластик" с доставкой на выбранное отделение "Новой Почты". Выпуск карты – бесплатный. Однако за доставку ее придется заплатить 50 грн.
Для того, чтобы получить эту карту, необходимо выполнить несколько действий. В частности:
в последней версии Monobank зайти в свою карту єПідтримка;
выдвинуть там карту свайпом влево;
в появившемся меню выбрать "Выпустить пластиковую карту".
Украинцы потратили почти миллиард гривен, полученных за вакцинацию
По состоянию на 4 января 2022 года украинцы потратили 700 млн грн, полученных за вакцинацию в рамках программы єПідтримка. Почти треть этой суммы – 250 млн грн – они "понесли" в книжные магазины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики. Отмечается: за первые две недели работы программы заявку на получение выплаты подали более 6,2 млн украинцев.
При этом подчеркивается: всего с начала действия программы поддержки гражданам уже выплачено почти 6 млрд грн. По видам расходов наиболее популярными стали:
книжные магазины – 250 млн грн;
кинотеатры – 210 млн грн;
железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 90 млн грн;
театры, концерты и развлекательные услуги – 87 млн грн;
спорт – 59 млн грн.
"Вместо прямых дотаций мы избрали механизм стимулирования спроса в тех секторах экономики, которые наиболее пострадали от карантинных ограничений. И наибольшим спросом сейчас пользуется приобретение книг, билетов в кинотеатры и ж/д билетов", – прокомментировала результаты первого этапа выдачи "1000 грн за вакцинацию" министр экономики Юлия Свириденко.
Как сообщал OBOZREVATEL, под конец первого этапа выплат клиенты украинских банков стали жаловаться на задержки с выплатой "1000 грн за вакцинацию". Первыми возмутились клиенты государственного ПриватБанка, а позже оказалось, что проблемы возникли и в Monobank'е.