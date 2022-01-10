В Украине начали выдавать пластиковые карты для получения "1000 грн за вакцинацию"

У украинцев появилась возможность получить "1000 грн за вакцинацию" на физические пластиковые карты. Услугу уже запустили Альфа-Банк и Monobank.

Выдавать карты банки начали практически одновременно. В частности, по сообщению пресс-службы Альфа-Банка, его клиенты смогут получить "пластик" уже с 10 января. Клиенты же Monobank'а смогут получить физическую карту с 11 января, сообщил у себя в Telegram один из его сооснователей Олег Гороховский.

Что известно о карте Альфа-Банка

Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого им необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение Альфа-Банка.

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Для того, чтобы получить "ковидную тысячу" на пластиковую карту, нужно выполнить несколько действий. В частности:

оформить карту в отделении банка;

скачать приложение Дія и в разделе "Послуги" выбрать "єПідтримка";

выслать заявку на получение средств и выбрать карту Альфа-Банка.

При этом в банке отметили, что пластиковая карта не является персонифицированной. Поэтому она выдается сразу же в отделении.

Также сообщается, что новые клиенты, кроме 1000 грн от государства, получат на свой счет Cash'U бонусы от Альфа-Банка. Их размер составит 100 гр.

Кроме того, подчеркивается, что действующие клиенты банка, у которых уже есть цифровая карта для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля. Сделать это они смогут двумя способами:

дистанционно заказав доставку по "Новой Почте";

непосредственно в отделении банка.

Что известно о карте Monobank'а

Клиенты Monobank'а, ранее оформившие карту єПідтримка, могут заказать "пластик" с доставкой на выбранное отделение "Новой Почты". Выпуск карты – бесплатный. Однако за доставку ее придется заплатить 50 грн.

Для того, чтобы получить эту карту, необходимо выполнить несколько действий. В частности:

в последней версии Monobank зайти в свою карту єПідтримка;

выдвинуть там карту свайпом влево;

в появившемся меню выбрать "Выпустить пластиковую карту".

Украинцы потратили почти миллиард гривен, полученных за вакцинацию

По состоянию на 4 января 2022 года украинцы потратили 700 млн грн, полученных за вакцинацию в рамках программы єПідтримка. Почти треть этой суммы – 250 млн грн – они "понесли" в книжные магазины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики. Отмечается: за первые две недели работы программы заявку на получение выплаты подали более 6,2 млн украинцев.

При этом подчеркивается: всего с начала действия программы поддержки гражданам уже выплачено почти 6 млрд грн. По видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины – 250 млн грн;

кинотеатры – 210 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 90 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 87 млн грн;

спорт – 59 млн грн.

"Вместо прямых дотаций мы избрали механизм стимулирования спроса в тех секторах экономики, которые наиболее пострадали от карантинных ограничений. И наибольшим спросом сейчас пользуется приобретение книг, билетов в кинотеатры и ж/д билетов", – прокомментировала результаты первого этапа выдачи "1000 грн за вакцинацию" министр экономики Юлия Свириденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, под конец первого этапа выплат клиенты украинских банков стали жаловаться на задержки с выплатой "1000 грн за вакцинацию". Первыми возмутились клиенты государственного ПриватБанка, а позже оказалось, что проблемы возникли и в Monobank'е.