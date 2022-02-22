Байден подписал указ о санкциях против 'ЛНР' и 'ДНР': все подробности

Американский лидер Джо Байден ввел санкции, связанные с признанием Россией "независимости" так называемых "Л/ДНР". Политик назвал решение Кремля угрозой национальной безопасности США.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома. В документе предусматривается блокирование активов людей и компаний, которые вели экономическую деятельность на оккупированных территориях или сотрудничали с главарями боевиков. Министерство финансов позже утвердит список.

Также санкционный пакет запрещает:

инвестиции в "ЛНР" и "ДНР";

импорт в США любых товаров, услуг, технологий оттуда;

экспорт, продажу или поставки из США товаров, услуг или технологий на оккупированные территории.

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Байден отметил, что признание Россией "Л/ДНР" противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям и создает дополнительную угрозу миру и территориальной целостности Украины. Также, по словам президента, решение Кремля является необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике США.

"Для ясности: эти меры отдельные и дополняют быстрые и строгие экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину", – добавили в Белом доме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания намерена ввести новый пакет санкций против России за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР". Ограничения вступят в силу уже 22 февраля.