Евросоюз создаст Трастовый фонд солидарности для помощи Украине в восстановлении страны после войны

Европейский Союз обязался помочь Украине в восстановлении после войны с Россией. Для этого должен быть создан Трастовой фонд солидарности.

Такое решение будет принято на саммите Европейского Совета, состоявшемся в четверг, 24 марта, сообщается на сайте учреждения.

"Учитывая разрушения и огромные потери, причиненные Украине военной агрессией России, Европейский Союз обязуется оказывать поддержку украинскому правительству для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения давления России – на восстановление демократической Украины", – говорится в сообщении.

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К участию в фонде Европейский совет пригласил своих международных партнеров и призывал начать подготовку без промедления. Кроме того, учреждение призвало своевременно организовать международную конференцию по сбору средств в рамках фонда.

В пострелизе также говорится, что ЕС требует от России вывести войска из Украины и уважать территориальную целостность и независимость украинского государства. В Евросоюзе добавили, что готовы перекрыть РФ и Беларуси любые возможности обходить санкции, а также ввести новые. Присоединиться к ограничениям призвали все страны.

Отметим, в Брюсселе 24 марта провели сразу три саммита – НАТО, ЕС и "Большой семерки". По итогам саммита НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс расширит свои силы на восточном фланге из-за вторжения России в Украину. Он рассказал о создании четырех новых боевых групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Они создаются в дополнение к четырем уже имеющимся в странах Балтии и Польше многонациональным боевым группам Альянса. Также в НАТО заявили о дальнейшей поддержке Украины в противостоянии с агрессором.

А страны "Большой семерки" заявили, что приложат усилия, чтобы привлечь руководство России, включая Владимира Путина, к ответственности из-за войны в Украине, а также чтобы уменьшить зависимость от российской энергии.

Выступая перед лидерами "Большой семерки", президент Украины Владимир Зеленский призвал их оказать государству максимальную поддержку в противостоянии российскому вторжению, в частности, вооружением. Ведь если Украина не остановит агрессора – он пойдет дальше

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность в необходимости подготовки плана восстановления Украины из-за начавшейся РФ войны. В план Маршалла №2, по его словам, должны быть включены, прежде всего, самые богатые европейские страны.

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