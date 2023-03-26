Евросоюз готовит новый пакет санкций на ядерный шантаж РФ и Беларуси, – Боррель

В Европейском союзе подготовят новый пакет санкций против государства-агрессора России, а также против Беларуси. Причина новых экономических ограничений – намерения РФ разместить на территории РБ ядерное оружие.

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Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 26 марта. Он подчеркнул, что ЕС готов ответить на подобные действия Кремля последующими санкциями.

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", – написал глава дипломатии ЕС.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

На самом же деле, обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что белорусская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что угрозы Путина не имеют отношения к риску перерастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким. По мнению специалистов, диктатор пытается использовать опасения Запада относительно ядерной эскалации.

В то же время в Офисе президента отметили, что заявление главы Кремля о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси не что иное, как признание в собственном страхе. Кремлевский лидер понимает, что проигрывает, поэтому единственное, что ему остается – пугать тактикой.

В Белом доме заявили, что нет признаков того, что Путин готов разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что США не фиксируют признаки того, что РФ готовит тактическое ядерное оружие в соседней стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Боррель сказал, что после визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву вероятность ядерной войны уменьшилась. По его мнению, Си ясно дал понять Путину, что ядерное оружие применять не стоит.

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