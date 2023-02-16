ЕС запретит продажу унитазов в Россию: EUobserver узнал подробности санкций

Европейский Союз (ЕС) планирует внести в 10-й пакет санкций против РФ запрет на продажу стране-агрессору унитазов и другой сантехники. Это один из пунктов 146-страничного списка товаров, которые ЕС больше не собирается экспортировать в Россию.

Видео дня

Об этом сообщает EUobserver, ссылаясь на документ, который рассматривали послы ЕС. Издание отмечает, что основное направление торговых запретов – это высокотехногические товары, которые РФ может использовать в военных целях (электроника, авионика, программное обеспечение и проч.).

Однако в списке Евросоюза также есть вторая часть, которая "наносит более широкий удар по промышленному потенциалу России", пишет издание. Тут перечень товаров оказался весьма разнообразным. В частности, он включает:

биде, унитазы, смывные бачки и аналогичную сантехнику;

светодиоды;

конопляную пряжу;

машины для сортировки почты;

дымоходы;

кирпичи и шины;

перья для ручек и т.д.

При этом интерес российских оккупантов к унитазам стал мемом с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Оккупанты активно крали из домов украинцев те самые унитазы, ковры, а также стиральные машинки и другую технику. Особенно много таких случаев зафиксировали в маре 2022 года в пригородах Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ожидается, что ЕС введет 10-й пакет санкций до 24 февраля, годовщины с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предположительно, утвердить пакет собираются 20-24 февраля.

Однако послы ЕС 16 февраля не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России. Государства не смогли договориться об ограничениях на каучук из РФ, против этого решения высказались Германия и Италия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!