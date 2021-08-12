Ernst&Young: УЗ – это монополия, которая не имеет права формировать тарифы, нужен независимый регулятор

Сейчас в Украине отсутствует независимый регулятор тарифов естественных монополий, каковыми являются Ассоциация морских портов Украины, "Укрзалізниця", Украэрорух. Это приводит к отсутствию прозрачного формирования тарифов на рынке, что влияет на экономику страны.

Об этом говорится в "Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину", которую подготовило Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst&Young по заказу Кабинета министров Украины.

"Тарифы УЗ подразделяются на классы грузов, несмотря на отсутствие разницы в стоимости; Портовый сбор АМПУ, который является одним из самых высоких в регионе и годами не пересчитывался по прозрачной методологии. Подобная проблема касается аэропортовых сборов", – говорится в выводах компаний.

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Создание национальной комиссии по вопросам государственного регулирования в сфере транспорта позволит перейти к лучшим практикам формирования тарифов. Это важно как для финансовой стабильности государственных компаний, так и для конкурентоспособности украинской экономики в целом, отмечается в Стратегии.

"В настоящее время "Укрзалізниця" – монополист в области железнодорожных перевозок. Отсутствие конкуренции снижает эффективность управления железнодорожной инфраструктурой. Таким образом, доля грузовых перевозок железнодорожным транспортом за последние годы уменьшилась с 56-56% в 2009-2015 годах до 46% в 2019 году", – говорится в документе.

По мнению Ernst&Young, успешная реформа "Укрзалізниці" демонополизирует некоторые рынки, к которым частные компании в настоящее время не имеют доступа. Это откроет дополнительные возможности для привлечения иностранных инвестиций. Также успешная реформа позволит стратегическим инвесторам принять участие в определенных сегментах "Укрзалізниці".

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что отсутствие реформирования значительно больше вредит УЗ, чем даже коррупция, поэтому компания должна быть реформирована по европейскому образцу в кратчайшие сроки. Зато в УЗ пытаются решить финансовые проблемы путем повышения тарифов на грузовые перевозки. Однако ни разу компания не предоставила экономические расчеты себестоимости тарифов, и не объяснила, куда идут полученные дополнительные средства, если инвестиционные программы не выполняются.

Экономический эксперт Борис Кушнирук также заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3927.