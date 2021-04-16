Эксперта возмутили миллионные расходы на наблюдательный совет 'Укрзалізниці'

Миллионы расходов на содержание и отдых членов Наблюдательного совета "Укрзалізниці" в то время, когда компания регулярно несет убытки – это недопустимо. Правительство должно немедленно провести проверку и принять меры. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Сообщение, которые недавно появились в средствах массовой информации о том, что происходят прогулки или заседания Наблюдательного совета, где за счет украинцев, за счет налогоплательщиков, за счет "Укрзалізниці" потребляется виски за 40 тысяч гривен и сигары за 40 тысяч гривен - эти сообщения могут вызвать только возмущение. Если это правда, то это просто издевательство над "Укрзалізницею", - сказал Гусак.

По его мнению, правительство должно немедленно вмешаться в ситуацию и провести проверку опубликованных в СМИ фактов, и, в случае их подтверждения, принять меры.

"Я считаю, что правительству следует действовать немедленно. Можно провести проверки, поднять соответствующие счета. Потому что все-таки это подотчетна организация. И если правда там за счет всех украинцев, кто пользуется услугами "Укрзалізниці", если там Наблюдательный совет действительно потребляет виски по 40 тысяч гривен, то выводы должны быть немедленно ", - сказал Гусак.

Напомним, ранее экс-депутат Борислав Береза обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным Березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе "Волна", стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета "Укрзалізниці", на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления и призвал уволить весь состав совета.