Експерта обурили мільйонні витрати на наглядову раду 'Укрзалізниці'

Мільйони витрат на утримання і відпочинок членів Наглядової ради "Укрзалізниці" в той час, коли компанія регулярно зазнає збитки – це неприпустимо. Уряд має негайно провести перевірку і вжити заходів. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

"Повідомлення, які нещодавно з’явилися у засобах масової інформації про те, що відбуваються прогулянки або засідання Наглядової ради, де за рахунок українців, за рахунок платників податків, за рахунок "Укрзалізниці" споживається віскі за 40 тисяч гривень та сигари за 40 тисяч гривень, - ці повідомлення можуть викликати лише обурення. Якщо це правда, то це просто знущання над "Укрзалізницею", - сказав Гусак.

На його думку, уряд має негайно втрутитись в ситуацію і провести перевірку оприлюднених в ЗМІ фактів, і, в разі їх підтвердження, вжити заходів.

"Я вважаю, що уряду слід діяти негайно. Можна провести перевірки, підняти відповідні рахунки. Бо все-таки це підзвітна організація. І якщо правда там за рахунок усіх українців, хто користується послугами "Укрзалізниці", якщо там Наглядова рада справді споживає віскі за 40 тисяч гривень, то висновки мають бути негайними", - сказав Гусак.

Нагадаємо, раніше екс-депутат Борислав Береза оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн і ще 5 млн грн на їх перельоти. Окрім того, за даними Берези, для членів наглядової ради організовувався відпочинок на теплоході "Хвиля", вартість одного такого заходу перевищувала 600 тис.грн.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали довкола Наглядової ради "Укрзалізниці", на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління та закликав звільнити весь склад ради.